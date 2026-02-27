Izvučeni parovi osmine finala EL: Evo s kim igra Dinamov krvnik

Nakon što su u švicarskom Nyonu izvučeni parovi osmine finala Lige prvaka, saznali smo i parove u istom kolu drugog po jačini europskog klupskog natjecanja - Europske lige. Podsjetimo, u ovaj fazi bi sada igrao i zagrebački Dinamo samo da je sinoć imao malo više sreće protiv belgijskog Genka.
Dinamov jučerašnji protivnik u osmini finala izvukao je njemačkog prvoligaša Freiburg za koji igra i povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović. Na papiru, možda najzanimljiviji par je onaj između francuskog Lillea i Aston Ville, a zanimljiv će biti i susret Panathinaikosa našeg Adriana Jagušića protiv Betisa.Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ovo su svi parovi osmine finala:
Ferencvaros - Braga
Genk - Freiburg
Stuttgart - Porto
Bologna - Roma
Panathinaikos - Betis Sevilla
Celta - Lyon
Nottingham Forest - Midtjylland
Lille - Aston Villa
Prve utakmice na rasporedu su 12. ožujka, a uzvrati tjedan kasnije. Finale je na rasporedu 20. svibnja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša.
Ovako izgleda cjelokupni ždrijeb posljednjih faza natjecanja:
The Europa League last 16 is set 💥 pic.twitter.com/vE62vrvIMa— B/R Football (@brfootball) February 27, 2026