EUROPSKA LIGA

Izvučeni parovi osmine finala EL: Evo s kim igra Dinamov krvnik

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
Johan Eyckens/Belga
VL
Autor
Karlo Koret
27.02.2026.
u 13:41

Zanimljiv će biti i susret Panathinaikosa našeg Adriana Jagušića protiv Betisa

Nakon što su u švicarskom Nyonu izvučeni parovi osmine finala Lige prvaka, saznali smo i parove u istom kolu drugog po jačini europskog klupskog natjecanja - Europske lige. Podsjetimo, u ovaj fazi bi sada igrao i zagrebački Dinamo samo da je sinoć imao malo više sreće protiv belgijskog Genka.

Dinamov jučerašnji protivnik u osmini finala izvukao je njemačkog prvoligaša Freiburg za koji igra i povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović. Na papiru, možda najzanimljiviji par je onaj između francuskog Lillea i Aston Ville, a zanimljiv će biti i susret Panathinaikosa našeg Adriana Jagušića protiv Betisa.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Ovo su svi parovi osmine finala:

Ferencvaros - Braga
Genk - Freiburg
Stuttgart - Porto
Bologna - Roma
Panathinaikos - Betis Sevilla
Celta - Lyon
Nottingham Forest - Midtjylland
Lille - Aston Villa

Prve utakmice na rasporedu su 12. ožujka, a uzvrati tjedan kasnije. Finale je na rasporedu 20. svibnja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša.

Ovako izgleda cjelokupni ždrijeb posljednjih faza natjecanja:
Ključne riječi
Ždrijeb Europska liga Genk Dinamo

