Izvučeni parovi osmine finala EL: Evo s kim igra Dinamov krvnik

Nakon što su u švicarskom Nyonu izvučeni parovi osmine finala Lige prvaka, saznali smo i parove u istom kolu drugog po jačini europskog klupskog natjecanja - Europske lige. Podsjetimo, u ovaj fazi bi sada igrao i zagrebački Dinamo samo da je sinoć imao malo više sreće protiv belgijskog Genka.

Dinamov jučerašnji protivnik u osmini finala izvukao je njemačkog prvoligaša Freiburg za koji igra i povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović. Na papiru, možda najzanimljiviji par je onaj između francuskog Lillea i Aston Ville, a zanimljiv će biti i susret Panathinaikosa našeg Adriana Jagušića protiv Betisa.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo su svi parovi osmine finala:

Ferencvaros - Braga

Genk - Freiburg

Stuttgart - Porto

Bologna - Roma

Panathinaikos - Betis Sevilla

Celta - Lyon

Nottingham Forest - Midtjylland

Lille - Aston Villa

Prve utakmice na rasporedu su 12. ožujka, a uzvrati tjedan kasnije. Finale je na rasporedu 20. svibnja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša.

Ovako izgleda cjelokupni ždrijeb posljednjih faza natjecanja: