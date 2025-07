Novoj strukturi Hajduka treba povjerenje kakvo Boban ima u Dinamu

Jučer su održani izbori za Nadzorni odbor Hajduka. Priča je to koja se najavljivala već nekoliko tjedana, a zanimljiva je utoliko što je na izborima bila samo jedna opcija, lista Hajdučka zajednica. Navijački puk puno očekuje od petog izbora za Nadzorni odbor Hajduka. Od 2011. godine i početka članskog modela održana su četiri izborna procesa, a ovaj je jedan od najvažnijih. Zapravo, gotovo svaka promjena upravljačkih struktura vezanih uz Hajduk zadnjih je godina doživljavana kao prekretnica.

Na listi Hajdučke zajednice bilo je pet kandidata za Nadzorni odbor: Ljubo Pavasović Visković, Josip Babić, Damir Dominiković, Frano Belohradsky i Branimir Britvić. Budući da se ta lista jedina prijavila za Nadzorni odbor, jasno je i da će biti izabrana kako bi uspostavila novo vodstvo kluba.

Već su prihvaćeni

Nogometna javnost već je prihvatila da će spomenuti ljudi krenuti u još jedan reset u poljudskim uredima. Sportski direktor Francois Vitali je na odlasku, a zamijenit će ga Goran Vučević. Francuz je ionako ostavio dojam da je zadnjih desetak mjeseci obnašao fantomsku funkciju.

Jedan od problema je činjenica da će novi Nadzorni odbor biti "na čekanju" dok se sazove nova skupština kluba koja bi ih trebala potvrditi. Zakonski rok je 37 dana, a to bi značilo da će opet biti prolongirane neke ključne odluke o kojima ovisi puno toga. Politiku kluba u međuvremenu i dalje će provoditi Ivan Bilić, predsjednik kluba koji je također na odlasku. Odnosno, u najboljem slučaju u klubu će obnašati neku drugu funkciju u novoj konstelaciji. Ono što najviše brine jest to što u takvim okolnostima ne postoji aktualna sportska strategija. Odnosno, procesi u odlučivanju mogli bi opet biti usporeni dok se ne iskoordinira što brža smjena (o)vlasti u klubu. Glavna skupština kluba sazvana je za 17. srpnja, a u njezin dnevni red još nije uvrštena točka u kojoj bi se trebalo izjasniti o novom sastavu Nadzornog odbora. I to je detalj koji usporava neke odluke dok se momčad priprema za novu sezonu. Kašnjenje u pripremi nove sezone samo će otežati situaciju u klubu koji predugo vapi za trofejima, zbog čega je navijački puk s pravom frustriran.

Ljudi koji će u nadolazećem razdoblju preuzeti upravljačke konce u Hajduku za sebe kažu: "Predložena lista kandidata okuplja stručnjake s relevantnim znanjima i iskustvima u ključnim područjima važnim za djelotvoran i odgovoran rad Nadzornog odbora. Predloženi kandidati dolaze iz sektora financija, prava, strateškog upravljanja te sportskog poslovanja, čime lista kao cjelina posjeduje sve potrebne kompetencije za kvalitetno nadziranje i usmjeravanje rada kluba..."

Lako je u teoriji...

Za ono što Hajduku u ovom trenutku treba, teoretski zvuči jako dobro. Ključnu ulogu u toj priči imat će Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom, ali i netko tko je često svojim stavovima pokazivao da se identificira s interesima i ambicijama splitskoga kluba. Baš kao i u slučaju Zvonimira Bobana u Dinamu, novom ustroju i preslagivanju u Hajduku treba dati šansu. Boban ima mir i apsolutno povjerenje na svim razinama, u takvim bi se uvjetima lakše i preciznije donosile odluke i u Hajduku. Svi oni dobro znaju da je vremena premalo jer su im pravi potezi potrebni kao rijetko kada u novijoj povijesti. Naravno, za interes naše klupske priče bit će jako važno da se Hajduk što prije stabilizira. Jer, kaos ne odgovara nikome, osim možda onima koji žive od negativnih emocija.

Dok se momčad u Sloveniji priprema za novu sezonu, posao oko eventualnih pojačanja ovih će dana preuzeti Goran Vučević. Bivši Hajdukov igrač zadnjih je godina prikupljao iskustvo u sličnim ulogama. Njegov rad bit će pod posebnim povećalom, a pritisak će sigurno rasti. Od Vučevićeva autoriteta u Hajduku sigurno puno očekuju. Jer, čovjek koji ima autoritet na mobitel nazvati Cristiana Ronalda, s kojim je surađivao u Al Nasru, trebao bi biti u stanju s nogometnog tržišta odabrati nekoliko pravih pojačanja, za kojima Hajduk već dugo vapi. Prije posla u Al Nasru Vučević je četiri godine radio kao Barcelonin skaut. Sigurno će i njegova filozofija i percepcija nogometa utjecati na Hajdukov stil. U kojoj mjeri, teško je kazati. Za sada je javnost već upoznata s time da će Hajduk dovesti Adriona Pajazitija, 22-godišnjeg veznjaka iz Gorice koji je lani odigrao 24 utakmice i zabio tri pogotka.