Garcia ima viziju novog Hajduka: Želi promijeniti Livajinu ulogu, poziciju ne garantira nikome

Hajduk je u prvoj pripremnoj utakmici za novu sezonu slavio protiv CSKA Sofije s 1-0, a jedini pogodak postigao je kapetan Marko Livaja. Bijeli su u sezonu ušli pod vodstvom novog trenera Gonzala Garcije, koji je momčad preuzeo prije desetak dana i poveo je na pripreme. Prvi dio priprema odrađen je na Poljudu, a u petak su igrači stigli na Bled u Sloveniji, gdje će provesti tjedan dana središnjeg dijela priprema. Utakmica protiv bugarskog prvaka bila je prvi od dva planirana pripremna susreta. Livaja je donio pobjedu već u petoj minuti susreta. Hajduk je visokim pritiskom oduzeo loptu, koja je stigla do kapetana. On je potom sam izašao pred vratara CSKA Sofije i krasnim lob udarcem postigao pogodak za vodstvo koje je ostalo do kraja utakmice. Nakon utakmice, trener Gonzalo Garcia bio je zadovoljan.

"Sretan sam. Odigrali smo dobru utakmicu. Mogli smo vidjeti puno stvari na kojima radimo. Naravno, daleko smo od onoga kako možemo izgledati. Izgledamo kao momčad, što je najvažnije. Polako ćemo shvaćati kako želimo igrati. Sviđaju mi se energija i stav. Dečki su uživali na terenu, žele naporno raditi, što je najbitnije", uvodno je rekao trener Hajduka. Potom je objasnio koji je bio njegov glavni cilj u prvoj pripremnoj utakmici: "Puno je aspekata, ponajprije fizički, ali želimo početi raditi na raznim stvarima. Želimo igrati s više dodavanja, biti organizirani i kontrolirati utakmicu. Htjeli smo dobiti osjećaj igre u posjedu, osjetiti distance između igrača i način na koji pritišćemo. Polako ćemo postajati bolji. Danas smo kontrolirali utakmicu, pritisak je većinom bio dobar, ali ponekad ofenzivno moramo biti bolji."

Komentirao je i izvedbu Marka Livaje koji je tijekom prošle sezone sam nosio momčad. "Uvijek je dobro igrati posebne, kvalitetne igrače koji u odlučujućim trenucima rade razliku. Sretan sam zbog gola, znao sam da to može. Ali dobro je pritiskao i to želim vidjeti. Mi smo momčad koja je s njim još bolja. Ne smijemo steći naviku da svaki put igramo na njega", rekao je Garcia pa se osvrnuo na svoju prvu postavu i smatra li je najboljom koja mu je trenutačno na raspolaganju: "Ovo je prva utakmica. Daleko smo od odluke o početnih 11. Nitko nema zagarantirano mjesto u prvih 11. Ako vidite kako sam radio u prošlosti, startao bih s jednom postavom, pa je promijenio nakon pet-šest utakmica. Moramo se prilagoditi, a za to je potrebno vrijeme."

Prokomentirao je izvedbu mladih igrača. "Jako sam sretan. Dobro rade, žele slušati i napredovati. To je dobro. Lijepo je vidjeti kako su otvorili oči i uši. Imali su jako dobre trenutke i u igri bez lopte. Znamo da su jako dobri na lopti, ali moraju biti dobri i u ostalim trenucima." Na kraju je dodao nekoliko riječi o Mihaelu Žaperu. "Ne želim previše govoriti o individualcima, to nije bit. Sretan sam što se vratio, što radi i skuplja minute. Vratio se nakon što dugo nije igrao. Pokušat ćemo sve motivirati. Svi imaju mišljenje, ali ja ću na kraju odlučiti na temelju svojeg. Jako sam zadovoljan, ekipa će rasti. U ovom trenutku nitko nije spreman za cijelu utakmicu. Treniramo desetak dana. Noge su teške, ali možda su više umorni mentalno jer im dajemo puno informacija. Žaper mora ući u ritam i brže donositi odluke, ali to je normalno. Umorni su, a osobito on jer je dugo bio izvan terena", zaključio je trener Hajduka.