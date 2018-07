Novi uzlet Rudeša? Samo da ne odemo u krivom smjeru

Ako tražite lika čije će vam bombastične izjave vrištati s naslovnica, onda Ivan Matić nije taj. No ako tražite čovjeka skromnih i ljudskih, gospodskih manira, onda imate o čemu razgovarati s trenerom Rudeša.

Za naše pojmove, malo je i previše samozatajan, no njegov je postulat da momčad mora igrom “pričati” o treneru. Iako jedan povoljan rezultat ništa ne znači, remi Rudeša i Dinama u Maksimiru pravi je mali pothvat momčadi iz zapadnog dijela grada.

Posebice ako momčad okupite u posljednjem trenutku, praktično prije utakmice, kako je to morao učiniti Ivan Matić. Točnije, Matić je na klupi za pričuve imao samo tri igrača. S dvanaestoricom igrača, koji su zajedno odradili jedan pripremni miniciklus, držao je do posljednjih sekundi Dinamo u matnoj poziciji.

– Uoči utakmice s Dinamom stalno sam govorio da smo mi nepoznanica sami sebi jer smo, prije svega, mlada momčad s nedovoljno prvoligaškog iskustva. Sada samo treba čestitati tim dečkima nakon onako odigrane utakmice s Dinamom. Predstavili smo se dobro, sada nam preostaje da se u sljedećim kolima potvrđujemo i pokazujemo u još boljem svjetlu – kaže Matić.

Nismo imali imperative

Čemu se potajno nadao?

– U pripremi utakmice najvažnije je bilo što nije bilo imperativa. Imali smo samo motiv da pokažemo što možemo i znamo. Na takav način sam i razgovarao s igračima. Oni su na pravi način ušli u utakmicu i sjajno obavili posao. Pokazali su hrvatskoj javnosti što mogu. Utakmica je bila dobro pripremljena, to na kraju i rezultat potvrđuje.

Rudeš je lani nerijetko gubio bodove i utakmice u zadnjim minutama. Tako je bilo i u susretima s Dinamom.

– Sve je to stvar trenutačne kvalitete i iskustva, kako nas, tako i protivnika. U drugom poluvremenu nismo htjeli prepustiti inicijativu Dinamu, no fizički smo pali i nismo imali dobra rješenja u završnim minutama. Nažalost, to nas je koštalo izjednačenja. Međutim, prije tog pogotka imali smo priliku za 2:0, no nismo je iskoristili.

Sigurno stižu brojne poruke i pozivi...

– Cijeli dan zovu prijatelji i čestitaju, hvala svima. I to nam je dodatni motiv da nastavimo dalje. Nema opuštanja...

Hoće li vas biti dovoljno za sljedeću utakmicu?

– Uprava sa svoje strane ulaže neophodne napore. Uskoro ćemo pojačati konkurenciju. Protiv Dinama je tih 12 momaka utakmicu izguralo na najbolji mogući način. Još jednom im čestitam. Za sljedeću utakmicu imat ćemo širu konkurenciju.

Kako mu je bilo slagati momčad u turbulentnoj situaciji posljednjih tjedana, posebice nakon odlaska španjolskih investitora?

– Nisam to proživljavao stresno. Osnovni motiv bio mi je dokazati, sa svojim stožerom, određene kvalitete. U razgovoru s klupskim čelnicima iznijeli smo projekciju jedni drugima. Na nama je bilo da sve svoje kapacitete stavimo u službu momčadi. Na takav način smo i selektirali igrače i vjerujem da smo na dobrom putu. Imamo vrijeme i strpljenje, polako...

Izboriti ostanak što prije

Što je imperativ kluba u bližoj perspektivi?

– Najvažnije je izboriti ostanak u prvoligaškom društvu. Po mogućnosti što prije. Drugi je imperativ afirmacija mladih igrača.

Događa li se nešto po pitanju potencijalnih sponzora?

– Ne znam te detalje, no najvažnije je da klub stoji iza momčadi i da stvari funkcioniraju u najboljem redu. Nadam se da ćemo samo nastaviti u tom smjeru.

Koliko je igrača prošlo kroz klub?

– Na početku priprema bilo je 35 igrača i u dva tjedna napravili smo selekciju i zadržali postojeći sastav. U idućem razdoblju vidjet ćemo koliko nas taj izabrani kadar zadovoljava, odnosno je li realno s tim igračima ostvariti zacrtane ciljeve. U sljedećem razdoblju dovodit ćemo igrače za određene pozicije.

Koliko je realan novi uzlet Rudeša?

– Ne bi bilo dobro da nas bod iz susreta s Dinamom odvede u krivom smjeru. Treba ostati čvrsto na zemlji – rekao je Matić.

Bjeličin eksperiment? To je njegovo pravo

O eksperimentu Nenada Bjelice s izmijenjenom momčadi, Matić kaže:

– To je trenerovo promišljanje. Dinamo ima širinu kadra i kvalitetu. To je njihovo legitimno pravo.

Što ste rekli dečkima uoči utakmice?

– Dinamo smo snimali. Najvažnije nam je bilo da budemo motivirani i raspoloženi. Odnosno, da budemo disciplinirani i koncentrirani. Baš ta koncentracija bila je najvažnija, s obzirom na to da imamo mladu momčad. Oni kvalitetu i vještinu imaju, najvažnije je da su svi bili u službi momčadi.

Odakle su sve došli igrači?

– Surađujemo s Hajdukom, Dinamom i Osijekom, imamo Nigerijca, Francuza, Brazilce, Srbina...

Kako vidite svoj trenerski razvoj?

– Mora biti postupan, sa što kvalitetnijim usavršavanjem i učenjem od svakog trenera i kolege s kojima radim.

