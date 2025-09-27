Novi skandal nestašnog Yamala: Agent mu vodi 'kalendar za žene' i organizira spojeve?

Ne stišava se bura oko mlade zvijezde Barcelone, Laminea Yamala (18). Nakon niza kontroverzi, sada su u javnost isplivali intimni detalji o njegovom ljubavnom životu, a priču je, kako prenosi njemački Bild, otkrila influencerica Fati Vazquez (30). Prema tvrdnjama influencerice Fati Vazquez, agent 18-godišnje nogometne senzacije vodi detaljan raspored njegovog ljubavnog života.

"Prije nego što je izašao sa mnom, Lamine Yamal je dan ranije bio s drugom djevojkom. Shvatila sam to preko nekih fotografija koje sam objavila. Ta djevojka me nazvala i pitala: 'Jesi li bila s Lamineom? Ja sam otišla dan prije tebe'", ispričala je Vazquez u intervjuu. Influencerica je zatim dodala šokantnu tvrdnju: "Lamineov agent vodi kalendar za njega i organizira mu dane s djevojkama s kojima izlazi. On doslovno ima kalendar za žene."

Ovo je samo posljednja u nizu pikantnih priča koje prate europskog prvaka iz 2024. godine. Prije samo nekoliko mjeseci našao se na naslovnicama zbog rođendanskih eskapada. Naime, za svoju je proslavu unajmio osobe niskog rasta da nastupaju i zabavljaju njegove goste, što je izazvalo brojne negativne reakcije. Nedavno je za pomutnju bio zaslužan i njegov otac, Mounir Nasraoui, i to na dodjeli Zlatne lopte. Tijekom ceremonije navodno je ismijavao pobjednika Ousmanea Dembéléa, smatrajući kako je upravo njegov sin taj koji je zaslužio prestižnu nagradu.

Sada su, eto, na red došli i intimni detalji o njegovom ljubavnom životu. Glasine o vezi između Vazquez i Yamala prvi put su se pojavile u ljeto 2025. godine. Navodi se da su proveli odmor zajedno tijekom ljetne pauze, a Yamal je tada imao još 17 godina.