Trener Hajduka komentirao formu Livaje: 'Zašto me to stalno pitate?'

Nakon odličnog ulaska u sezonu, Hajduk je doživio dva vezana poraza. Prvo je izgubio na gostovanju u Varaždinu, a onda i na Poljudu od Dinama. Iz te mini-krize Hajduk će pokušati izaći u subotu, kada mu na Poljud dolazi Lokomotiva, trećeplasirana momčad prvenstva. Susret će na konferenciji za medije najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Hoće li Toni Silić biti prvi golman?

- Neće. Nastavit ćemo s Ivušićem. Imamo vratara koji je igrač hrvatske reprezentacije.

Neki su zazivali vašu smjenu nakon Dinama. Jeste li svjesni koliko je ovo važna utakmica za sad?

- Nisam znao da su ljudi ljuti na mene. Naravno da je utakmica protiv Lokomotive važna, a što se tiče Dinama mislim da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Iskreno, ne osjećam da su ljudi toliko ljuti, više realni. Znaju što pokušavamo i koliko poteškoća imamo.

Kako komentirate izvedbe Nike Sigura u protekle tri utakmice, je li kriv za tri gola?

- Malo je to preteško reći. Protiv Dinama smo primili gol iz prodora, otvorili smo prostor. Sigur je bio do Pajazitija kod gola Dinama, bila je to situacija u kojoj je više igrača moglo bolje reagirati. Niko je igrač koji je dobar na lopti, mora igrati bolje u obrani. Istina, kada igraš obranu onda je lakše biti kriv za gol.

Kakvo je zdravstveno stanje momčadi?

- Bamba je ozlijeđen. Šego je isto imao neke probleme, ali trebao bi biti spreman. Durdov je imao neke probleme sa zglobom, vidjet ćemo hoće li se oporaviti.

Livaja je zabio dva gola u utakmici Kupa. Je li to najava njegovog izlaska iz krize?

- Stalno postavljate to pitanje i ja ponavljam da volim Livaju. Nadam se da će nastaviti igrati i zabijati.

Zašto ne igra Karačić?

- Možda će igrati. Radi dobre stvari, ali smo odlučili da igra Sigur koji ima drugačije karakteristike. Razumijem da se postavljaju pitanja. Za mene je Karačić igrač koji radi jako dobre stvari.

Vaš prethodnik, Gattuso, se često žalio na uvjete i infrastrukturu.

- Ne mogu se žaliti na stvari koje ne mogu promijeniti. Stanje je isto kao i prije, isti stadion, svlačionice, teren - zaključio je Garcia.