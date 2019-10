Nova tragedija! Mladi boksač preminuo četiri dana nakon nokauta

Američki profesionalni boksač Patrick Day (27) preminuo je četiri dana nakon što je u desetoj rundi borbe protiv sunarodnjaka Charlesa Conwella teško nokautiran.

Day je prilikom pada snažno udario glavom, a meč je prekinuti. Nesretni boksač hitno je prevezen u bolnicu gdje je operiran.

No vijesti koje su stigle iz bolnice nisu dobre. Patrick je četiri dana bio u kritičnom stanju, a onda mu se stanje iznenada pogoršalo, te je preminuo od teških posljedica ozljede mozga.

- Preminuo je okružen obitelji, bliskim prijateljima i članovima boksačkog tima. Njegova ljubaznost, pozitivnost i velikodušnost duha ostavljala je upečatljiv dojam na svakoga s kojim se susretao - rekao je Dayev promotor Lou DiBella.

Patrick Day was always kind, happy and an exceptional good man who was outstandingly passionate about boxing. We will always remember you for all of that. pic.twitter.com/v506g26nmX