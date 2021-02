Nova hrvatska nada živi u Americi i najavljuje rušenje rekorda Joška Vlašića

Na početku dvoranske atletske sezone odmah dva nova hrvatska rekorda! Trpimir Široki postavio je novi rekord u sedmoboju, dok je Elija Valentić nova vlasnica dvoranskog rekorda u skoku s motkom. Široki je u dva dana sedmoboja skupio ukupno 5602 boda i time za šest bodova popravio hrvatski rekord od prošle godine osvojivši ukupno drugo mjesto na natjecanju u Teksasu.

– Ovo je rezultat rada ovdje na Angelo State Universityju u Texasu i rada tijekom praznika kada se vraćam doma u Zagreb i treniram sa svojim trenerom Sinišom Cikom s kojim sam već 15 godina. Ovih 5600 bodova je na razini rekorda na otvorenom Joška Vlašića, zato ove godine gledam prema tom rekordu. Već za dva mjeseca mogao bih imati prvu priliku za to – istaknuo je Trpimir.

Sam kuham, mama pomaže

Počeo je trenirati s osam godina.

– Moj trener Siniša Cik vidio je potencijal za atletiku. Bio sam vrlo brz i volio sam trenirati u atletskoj školi s vršnjacima. Kasnije sam prešao u Atletski klub Zagreb te od tada nižem rezultate kao što su nastup na Svjetskom prvenstvu U18 i Europskom U20 i U23. Oduvijek sam bio među top 20 u Europi u generaciji i stalno želim napredovati. Nakon završene srednje elektrotehničke škole znao sam da će biti teško uskladiti fakultet i visoku sportsku razinu. Tako su me roditelji teška srca pustili da provedem neko vrijeme u Americi. Tu sam na kraju treće godine školovanja. Gladan sam rezultata i prilike da uđem u top 20 u svijetu. San mi je medalja na Olimpijskim igrama – kaže Trpimir.

U Americi studira marketing.

– Zanimaju me energetika i ekoinženjerstvo pa to usklađujem.

Kakav je život u Americi?

– Moj život kao studenta sportaša izgleda vrlo jednostavno. Sam si prilagođavam nastavu, i to uglavnom ujutro, a popodne imamo trening. Nekada imam školu navečer od šest do devet, ovisno o tome kako mi odgovara. Trening traje oko tri sata plus jedan sat za oporavak, što uključuje istezanje, rastrčavanje, ponekad masažu ili kupanje u kadi s ledom. Živim s prijateljima u apartmanu i volim sam kuhati uz poneku pomoć mame preko videopoziva – istaknuo je Trpimir.

Na dvoranskom mitingu u njemačkom Mannheimu nastupila je u skoku s motkom naša skakačica Elija Valentić preskočivši 4,16 m. To je 11 cm više od dosadašnjeg hrvatskog rekorda u dvorani koji je držala Martina Fileš, a 10 cm više od rekorda na otvorenom koji je držala sama Elija Valentić. Zanimljivo je da je Elija sve visine koje je preskočila (3,76 m, 3,96 m, 4,06 m i 4,16 m) preskakala u drugom pokušaju.

– Mogu reći da sam pobijedila na domaćem terenu. Naime, već godinu i pol živim u Njemačkoj, u Mannheimu – kaže Elija.

Uz atletiku još i radim

Jeste li očekivali da ćete popraviti rekord za čak 11 centimetara?

– Naravno da ne. Kada sam skočila preko 4,06 metara, to je za mene bio osnovni cilj. Time sam izjednačila rekord, no onda sam pomislila – zašto ne probati i na višoj visini – rekla je Elija.

Kakvi su vam ciljevi ove sezone?

– Imam još jedan miting u dvorani, a onda se okrećem sezoni na otvorenome. Norme za europska i svjetska prvenstva su trenutačno negdje oko 4,30–4,40 metara što je teško ostvariti u ovoj godini. Moj plan je nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine – kaže Elija.

Kako je u Mannheimu?

– Živim s dečkom koji igra nogomet za ovdašnji hrvatski klub koji se natječe u amaterskoj ligi. Uz treniranje radim pola radnog vremena u jednom restoranu.