Nogometaš u emotivnom videu objavio: Ja sam homoseksualac, želim da me tretirate kao druge

Australski nogometaš Josh Cavallo (21) otkrio je da je homoseksualac u obraćanju na društvenim mrežama.

– Nogometaš sam i homoseksualac sam. Sve što želim jest igrati nogomet i da me se tretira jednako kao druge – rekao je Cavallo.

Cavallo se tijekom obraćanja rasplakao.

– Iscrpljujuće je igrati najbolje što možeš i pritom živjeti dvostruki život. To je iskustvo koje ne bih poželio nikome – rekao je i dodao:

– Uvijek sam osjećao da se moram skrivati jer me bilo sram. Sram da nikad neću moći raditi što volim i biti gay. Igrati nogomet i biti gay bila su dva svijeta čiji se putevi nisu križali. Mislio sam da će ovo biti tema o kojoj se nikad neće govoriti.

Malo je profesionalnih nogometaša javno otkrilo da su homoseksualci, a to uglavnom učine nakon što završe karijeru. Prvi je to napravio Englez Justin Fashanu tijekom 90-ih, no počinio je samoubojstvo 1998. nakon što je prestao igrati nogomet.

– Sjećam se da sam čitao da je Justin Fashanu bio prvi profesionalni nogometaš koji je otkrio svoju homoseksualnost u 90-ima i da je počinio samoubojstvo osam godina kasnije i to mi je dalo misliti – rekao je Cavallo.

Bivši igrač Newcastle Jetsa Andy Brennan 2019. godine otkrio je da je homoseksualac i tako je postao prvi aktivni nogometaš koji je progovorio o svojoj seksualnosti. Thomas Hitzlsperger, čovjek koji je 52 puta nosio dres njemačke reprezentacije, postao je prvi istaknuti nogometaš u povijesti koji je javno priznao da je homoseksualac. Cavallo je prvi aktivni nogometaš u australskom prvenstvu koji je to napravio.