Noge joj je uzela bolest, ruku slomio partner, s devet tumora bori se za život

Španjolska paraolimpijka Loida Zabala Ollero inspiracija je mnogima. Njena priča o uspjehu, obilježena nevjerojatnim sportskim postignućima, ujedno je i priča o borbi s nedaćama koje bi slomile i najjače – od paralize u djetinjstvu do teške dijagnoze karcinoma. Krajem 2023. godine, točnije 16. studenog, svijet sporta potresla je objava Loide Zabale Ollero. Španjolska paraolimpijska heroina, objavila je da se suočava s najtežim protivnikom do sada. Dijagnosticiran joj je karcinom pluća ALK u četvrtom, terminalnom stadiju, s metastazama koje su se proširile na mozak, jetru, bubrege, slezenu, žučni mjehur i nadbubrežne žlijezde. Liječnici su otkrili devet tumora u njezinom tijelu. Za mnoge bi takva vijest značila kraj svake nade, predaju pred neizbježnim. No, za Loidu je to bio samo početak nove bitke.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Na telefonu imam alarm podešen za razdoblje poslije 2028. godine, s porukom - Još si živa. Nadam se da ću ga dočekati i proslaviti - kaže ZabalaNjezin životni put od samog je početka bio obilježen izazovima. Rođena 1987. godine u malenom mjestu Losar de la Vera, Loida je do svoje jedanaeste godine živjela životom obične djevojčice. A onda je dijagnoza transverzalnog mijelitisa, opasne upale leđne moždine, njezin svijet okrenula naglavačke. Ostala je bez mogućnosti hodanja, a invalidska kolica postala su njezina svakodnevica. Ipak, tamo gdje bi mnogi vidjeli tragediju i kraj, Loida je vidjela priliku.S osamnaest godina položila je vozački ispit, a 2007. godine donijela je ključnu odluku i preselila se u Oviedo kako bi imala bolje uvjete za trening, paralelno studirajući administraciju, financije i informatiku. Sport je u njezin život ušao kao terapija, kao način borbe protiv stalnog umora koji je osjećala. Dizanje utega isprva je bilo samo vježba, no s osamnaest godina preraslo je u strast i ozbiljnu sportsku karijeru u adaptiranom powerliftingu. Ispisala je povijest španjolskog sporta postavši prva žena koja je predstavljala svoju zemlju u ovoj disciplini na Paraolimpijskim igrama. Njezina paraolimpijska priča je impresivna; sudjelovala je na čak pet Igara. Debitirala je u Pekingu 2008. gdje je osvojila sedmo mjesto, zatim je u Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016. osvajala peto mjesto, osiguravši paraolimpijske diplome. Čak i nakon strašne dijagnoze, nije odustala od svog sna te se natjecala i na Igrama u Parizu 2024. godine.



Loida je deseterostruka prvakinja Španjolske i aktualna rekorderka u kategoriji do 52 kilograma. Među najznačajnijim međunarodnim uspjesima ističu se brončana medalja na Europskom prvenstvu u Rusiji 2013., bronca sa Svjetskog prvenstva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2011. te naslov europske juniorske prvakinje iz 2007. godine. Vrhunac karijere dosegnula je 2022. kada je postala prva europska prvakinja u para powerliftingu iz Španjolske. Njezin utjecaj prešao je granice sportskih borilišta, a kao priznanje za sve što je učinila, sportski centar u njezinom rodnom mjestu Losar de la Vera od 2016. godine ponosno nosi njezino ime.

Godine 2012., uoči Paraolimpijskih igara u Londonu, kada je trebala biti fokusirana isključivo na sport, proživljavala je osobni pakao. Pretrpjela je fizičko zlostavljanje od strane tadašnjeg partnera, što je rezultiralo teškom ozljedom ruke, ključnog alata za njezin sport. I iz te bitke izašla je kao pobjednica, ne dopustivši da je tuđe nasilje slomi ili udalji od njezinih ciljeva. Nastupila je u Londonu i ponovno dokazala da je njezina volja jača od svake prepreke, bilo da se radi o bolesti, ozljedi ili ljudskoj zlobi.Sudjelovala je u stvaranju dobrotvornog kalendara za udrugu za zaštitu životinja, a kruna njezina humanitarnog rada je osnivanje vlastite zaklade, Fundación Loida Zabala, putem koje pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Njezina svestranost seže i do umjetnosti, pa se okušala i u glumi.