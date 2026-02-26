Večernji list
FOTO Dinamo u Belgiji ima glasnu podršku, pogledajte BBB-e na tribinama
Genk i Dinamo sastali su se u Belgiji u uzvratnoj utakmici 1/16 finala Europske lige
Foto: Johan Eyckens/Belga
Belgijski sastav brani prednost od 3:1 iz prve utakmice na Maksimiru
Foto: Jill Delsaux/Belga
Dinamo ima porpilično glasnu podršku
Foto: Johan Eyckens/Belga
Na tribinama se skupio značajan broj BBB-a koji su zbog plave boje potegnuli sve do Belgije
Foto: Jill Delsaux/Belga
Pogledajte kako je to izgledalo
Foto: Johan Eyckens/Belga
