VIDEO Pogledajte golove Dinama u Belgiji, nakon Bakrara zabio i Stojković

Novo vodstvo Dinamu donio je Luka Stojković u 57. minuti, realiziravši kazneni udarac. Samo minutu ranije, Gabriel Vidović srušen je u šesnaestercu domaćina, a njemački sudac Felix Zwayer bez oklijevanja je pokazao na bijelu točku. Stojković je preuzeo odgovornost i preciznim udarcem vratio nadu Plavima u dramatičnoj uzvratnoj utakmici i lovu na veliki preokret. Bio je to drugi pogodak zagrebačke momčadi koja od početka susreta traži put prema čudu u Belgiji.

Ipak, početak drugog poluvremena donio je šok za momčad Marija Kovačevića. Već u 50. minuti Genk je stigao do izjednačenja. Nakon izrađene akcije po lijevoj strani, Nigerijac Yira Sor ostao je s previše prostora i preciznim udarcem matirao Dominika Livakovića. Lopta se provukla ispod ruku Dinamovog kapetana, što je bio hladan tuš za goste koji su s prednošću otišli na odmor i s velikim optimizmom ušli u nastavak.

Plavi su na poluvrijeme otišli s vodstvom zahvaljujući pogotku Monsefa Bakrara u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Alžirski napadač iskoristio je golemu pogrešku domaćeg vratara Lawala, presjekao njegovo dodavanje i, iako se činilo da je stjeran u kut, iz vrlo teške pozicije se okrenuo i sjajno pogodio za 1:0. Taj je gol dao Dinamu prijeko potrebnu injekciju samopouzdanja pred nastavak susreta.