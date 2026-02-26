Naši Portali
SJAJNA REALIZACIJA

VIDEO Pogledajte golove Dinama u Belgiji, nakon Bakrara zabio i Stojković

UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - KRC Genk v GNK Dinamo Zagreb
Maurice van Steen/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
26.02.2026.
u 22:21

Dinamo vodi 2:1 protiv Genka u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige. Pogotke za Plave postigli su Monsef Bakrar i Luka Stojković, no hrvatski prvak i dalje lovi zaostatak od dva gola iz prvog susreta na Maksimiru

Novo vodstvo Dinamu donio je Luka Stojković u 57. minuti, realiziravši kazneni udarac. Samo minutu ranije, Gabriel Vidović srušen je u šesnaestercu domaćina, a njemački sudac Felix Zwayer bez oklijevanja je pokazao na bijelu točku. Stojković je preuzeo odgovornost i preciznim udarcem vratio nadu Plavima u dramatičnoj uzvratnoj utakmici i lovu na veliki preokret. Bio je to drugi pogodak zagrebačke momčadi koja od početka susreta traži put prema čudu u Belgiji.

Ipak, početak drugog poluvremena donio je šok za momčad Marija Kovačevića. Već u 50. minuti Genk je stigao do izjednačenja. Nakon izrađene akcije po lijevoj strani, Nigerijac Yira Sor ostao je s previše prostora i preciznim udarcem matirao Dominika Livakovića. Lopta se provukla ispod ruku Dinamovog kapetana, što je bio hladan tuš za goste koji su s prednošću otišli na odmor i s velikim optimizmom ušli u nastavak.

Plavi su na poluvrijeme otišli s vodstvom zahvaljujući pogotku Monsefa Bakrara u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Alžirski napadač iskoristio je golemu pogrešku domaćeg vratara Lawala, presjekao njegovo dodavanje i, iako se činilo da je stjeran u kut, iz vrlo teške pozicije se okrenuo i sjajno pogodio za 1:0. Taj je gol dao Dinamu prijeko potrebnu injekciju samopouzdanja pred nastavak susreta.
