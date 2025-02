Nizozemski medij iznio laž o Ivanu Perišiću, evo zašto ta informacija nije točna

Nizozemski novinar Maarten Wijffels, poznat po svojim dobro obaviještenim izvorima, sugerira da bi se hrvatskom reprezentativcu Ivanu Perišiću (36) mogla ovoga ljeta ispuniti velika želja – transfer u Španjolsku.

- PSV je u Perišiću dobio vrhunskog igrača. Govor tijela hrvatskog nogometaša sugerira da i on uživa u trenutku igrajući za PSV. Nesumnjivo, menadžer Peter Bosz sigurno bi ga želio vidjeti u momčadi i iduće sezone, ali bojim se da to neće biti izvedivo. Igračeva je neostvarena ambicija okušati se u španjolskom nogometu. La Liga je jedino vrhunsko natjecanje u kojemu Perišić još nije zaigrao. Pojavi li se ponuda nekog španjolskog kluba u ljetnom prijelaznom roku, hrvatski će reprezentativac zasigurno napustiti PSV. A kako Perišić trenutačno igra, mogao bi imati mjesta u svakom španjolskom prvoligašu - napisao je Wijffels i – pogriješio.

Naime, čak ako bi se i pojavila ponuda nekog španjolskog kluba koju bi Ivan prihvatio, pa ako bi Ivan doista u sljedećoj sezoni u njemu zaigrao, bila bi to ipak četvrta liga Petice u kojoj bi nastupao, nakon njemačke, talijanske i engleske. Pojasnimo: iako je Ivan Perišić od srpnja 2006. do siječnja 2009. bio nogometaš francuskog kluba Sochaux-Montbeliard, on u tom klubu nema niti jedan nastup u francuskom prvenstvu, čak niti u jednom službenom natjecanju. Najbliži tome bio je 25. rujna 2008. godine, kada je bio na klupi Sochauxa u domaćoj utakmici Liga kupa protiv Marseillea (1:0), no trener Gillot nije ga bio uveo u igru.

Ivan je tako u Sochauxu nastupao za momčadi U-18 i Sochaux II, a najviši domet bio mu je osvajanje prestižnoga natjecanja za mlade momčadi, Gambardella kup. Ivanov Sochaux u finalu je 2007. godine na Stade de Franceu u Parizu pobijedio Auxerre na 11-erce. Bila je to predigra seniorskoga finala Francuskog kupa Sochaux – Marseille, igralo se pred 79.797 gledatelja, a opet – bez Ivana. Naime, bio je suspendiran jer je nekoliko dana ranije u prvenstvenoj utakmici za Sochaux U-18 dobio crveni karton, no ipak je bio sa suigračima u Parizu toga važnoga dana, 12. svibnja 2007. godine.

Tako se Ivan Perišić, uza svu svoju slavu i trofeje, još uvijek nalazi u brojnoj koloniji hrvatskih nogometaša koji su nastupali u tri zemlje Petice: u Borussiji Dortmund (2011.-2013.), Wolfsburgu (2013.-2015.), Interu (2015.-2019., 2020.-2022.) i Tottenhamu (2022.-2024.).

A tko je od naših igrača nastupa u četiri lige Petice? Za sada samo dvojica umirovljenih igrača, Aljoša Asanović i Ivica Mornar. Aljoša je u Francuskoj nastupao za Metz, Cannes i Montpellier, u Španjolskoj za Valladolid, u Engleskoj za Derby County i u Italiji za Napoli. Mornarovi klubovi u Petici bili su njemački Eintracht Frankfurt, španjolska Sevilla, engleski Portsmouth i francuski Rennes.

Inače, za sada postoje samo četvorica nogometaša u svijetu koji su igrali u svih pet najjačih liga: Danac Christian Poulsen (Liverpool/Evian/Schalke/Juventus/Sevilla), Rumunj Florin Raducioiu (West Ham/Monaco/Stuttgart/Bari, Verona, Brescia, Milan/Espanyol), Nizozemac Justin Kluivert (Roma/Leipzig/Nice/Valencia/Bournemouth) i Crnogorac Stevan Jovetić (Sevilla/Monaco/Manchester City/Fiorentina, Inter/Hertha).

Pa ipak, Ivan Perišić postavio je neke jako visoke standarde za hrvatske nogometaše. Ivan je osvojio Njemački kup s čak tri kluba, Borussijom Dortmund (2012.), Wolfsburgom (2015.) i Bayernom (2020.), i imao je minutažu u sva ta tri finala, a u ovom trenutku jedini je naš nogometaš koji je u Ligi prvaka zaigrao za čak pet klubova: Borussiju Dortmund (11 nastupa), Inter (20), Bayern (10), Tottenham (7) i PSV Eindhoven (1). Nastupi li danas protiv Juventusa, upisat će jubilarni pedeseti nastup u ovom natjecanju.