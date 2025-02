VIDEO Potres pogodio Lisabon tijekom konferencije trenera Benfice. Kamere sve snimile

Lisabon je u ponedjeljak pogodio potres magnitude 4.7 po Richteru. Neposredno prije toga trener Benfice Bruno Lage, trebao je najaviti dvoboj doigravanja Lige prvaka s Monacom. Prije no što je sjeo u svoju fotelju, prostorija je počela poduhvatati.

Okupljeni su bili poprilično šokirani. Trener Benfice je smireno reagirao i pozvao novinare da ostanu na konferenciji. Kada je tlo restalo podrhtavati, Lage je nastavio s konferencijom kako je ona bila isplanirana.

"Hodao sam niz stepenice i staklena vrata su se počela tresti. Rekao sam glasnogovorniku kluba da moramo popraviti vrata. Tek kad sam došao ovdje shvatio sam što se događa", rekao je Lage okupljenima.

A 4.7 magnitude earthquake (13:24 pm 🇵🇹) had its epicenter 14 kilometers today from Seixal and was felt in Benfica's press room. Bruno Lage tells how he experienced this.

