Nisu Hrvati jedini koji otkazuju reprezentaciji: Velika zvijezda neće igrati za SAD

Anthony Davis, jedan od najboljih igrača NBA lige i novi član Los Angeles Lakersa, otkazao je izborniku SAD-a Greggu Popovichu nastup na Svjetskom prvenstvu u Kini.

Dokaz je ovo da ne otkazuju samo Hrvati nastup za reprezentaciju, ali i bez njega novo zlato za Amerikance ne bi trebalo biti upitno jer Harden, Lillard i ostali bi trebali doći do novog naslova.

✔️Via @ESPN Sources: Lakers' Davis to skip Team USA camp: Opting to focus on the upcoming season with the Lakers, Anthony Davis has decided not to participate in the upcoming USA Basketball training camp and FIBA Basketball World Cup, sources told… https://t.co/gSVLdOVDVX