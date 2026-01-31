Hrvatska danas igra četvrtfinale Eura: 'Svjesni smo da smo favoriti'

Hrvatska futsalska reprezentacija u Kaunasu čeka četvrtfinalni susret Europskog prvenstva i subotnji dvoboj s Armenijom od 19 sati.

Nikola Gudasić uvažava armensku momčad, ali pun je samopouzdanja i vjere u hrvatsku reprezentaciju koja još jednom na Euru ulazi s ulogom favorita.

“Svjesni smo uloge favorita i ne bježimo od toga, ali nije uvijek jednostavno naći se u toj situaciji i to treba na terenu dokazati. Protiv Latvije smo ušli u utakmicu malo nervozno, ali u kasnijim fazama utakmice smo odgovorili dobro i mirno je priveli kraju”.

Kakvu Hrvatsku možemo očekivati?

“Moramo se postaviti odgovorno i pokazati što znamo jer smo sigurno bolja momčad od Armenije. Kao što svi kažu, da smo mogli birati protivnika u četvrtfinalu, svi bismo htjeli Armeniju. U tom kontekstu trebamo preuzeti odgovornost, odigrati mušku utakmicu i plasirati se u polufinale”.

Ozračje u momčadi je uistinu sjajno…

“U momčadi uistinu vlada odlična atmosfera, otkad sam u reprezentaciji nisam vidio da je tako dobro ozračje. Svi su igrači svjesni da ova ekipa ima mogućnost napraviti velike stvari i ne sumnjamo da ćemo na ovom Euru napraviti dobar rezultat”.