'Nismo znale što će nam raditi, ali pristale smo na sve': Cure jezivi detalji s Yamalove zabave

Španjolski nogometaš Lamine Yamal, velika nada Barcelone, prošlog je vikenda na Ibizi priredio raskošnu proslavu svog 18. rođendana. Na ekskluzivnu zabavu pozvao je svoje suigrače, brojne poznate osobe iz svijeta showbiznisa te međunarodno poznate influencere.

Zabava je ubrzo postala glavna tema u svjetskim medijima, ali ne samo zbog luksuza, već i zbog kontroverznih detalja koji su izazvali burne reakcije javnosti. Prema medijskim izvještajima, Yamal je na proslavu navodno angažirao osobe patuljastog rasta kako bi zabavljale goste, što je izazvalo osudu brojnih organizacija koje sada traže sankcije protiv mladog nogometaša.

Situacija je dodatno eskalirala nakon što su se pojavila nova svjedočanstva. Claudia Calvo, 25-godišnji španjolski model koja je prisustvovala zabavi, otkrila je detalje o organizaciji i pozivu koji je dobila.

