Nikolić ostaje na klupi Zagreba, pridružit će mu se glavni menadžer

Ako je i bilo nekih nagađanja da će Andrija Nikolić napustiti klupu rukometaša Zagreba, sad ih više nema. Naime, klub je obavijestio medije da će se Andrija pojaviti na konferenciji za novinare u ponedjeljak, 20. listopada.

Ne da bi dao ostavku ili nešto slično već da bi u društvu Davora Gavrića najavio sjedeću utakmicu Zagreba u Ligi prvaka. U zagrebačku Arenu u srijedu, 22. listopada, stiže mađarski Pick Szeged za kojeg igraju dvojica hrvatskih reprezentativaca – Mario Šoštarić i Marin Jelinić.

Nakon pet odigranih kola Zagreb ima nula bodova dok je Szeged na četvrtom mjestu s četiri osvojena boda. Gledajući trenutačne forme ovih dviju momčadi jasno je da su Mađari favoriti...

Novost bi mogla biti ta da će se Božidar Jović sjesti na klupu protiv Szegeda, pored Andrije Nikolića. Ipak je Jović veliki autoritet i neće mu biti prvi put da se iz ureda spusti u svlačionicu, odnosno na klupu.