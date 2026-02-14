Naši Portali
HRVATSKI KAPETAN

VIDEO Pogledajte kako je Modrić burno proslavio gol za pobjedu Milana

Serie A - Como v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
14.02.2026.
u 08:23

Hrvatski kapetan primio je loptu na lijevoj strani, daleko od protivničkog gola. Krenuo je u prodor i došao do ruba kaznenog prostora te je odigrao dupli pas sa Samueleom Riccijem te po primitku lopte prebacio protivničkog vratara Nicolasa za pobjedu svoje momčadi.

Nogometaši Milana pobijedili su u gostima Pisu s 2:1 u prvoj utakmici 25. kola Serie A i stigli na pet bodova zaostatka u odnosu na vodeću momčad lige, gradskog rivala Inter. Najzaslužniji za pobjedu sedmerostrukog prvaka Europe je naš Luka Modrić koji je zabio odlučujući pogodak. Rossoneri su poveli u 39. minuti kada je zabio Ruben Loftus-Cheek na asistenciju Zacharyja Athekamea.

Mogli su gosti iz Milana i povećati svoju prednost, ali Niclas Fullkrug propustio je realizirati kazneni udarac u 56. minuti, pogodio je gredu. Domaća momčad poravnala je rezultat u 71. preko Felipea Loyole, a taj rezultat stajao je na semaforu do 85. minute kada je hrvatski kapetan zabio pobjednički pogodak.

Nije završnica utakmice prošla tako glatko kako se očekivalo za Milan budući da je u sudačkoj nadoknadi drugi žuti karton zaradio Adrien Rabiot. Modriću je ovo bio drugi pogodak u 23. nastupu u Serie A ove sezone, a ima i tri asistencije.

Nije završnica utakmice prošla tako glatko kako se očekivalo za Milan budući da je u sudačkoj nadoknadi drugi žuti karton zaradio Adrien Rabiot. Modriću je ovo bio drugi pogodak u 23. nastupu u Serie A ove sezone, a ima i tri asistencije.

Milan je nakon toga objavio slavlja Modrićeva gola, a možete ga pogledati u priloženom videu.
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

