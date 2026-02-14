VIDEO Pogledajte kako je Modrić burno proslavio gol za pobjedu Milana

Nogometaši Milana pobijedili su u gostima Pisu s 2:1 u prvoj utakmici 25. kola Serie A i stigli na pet bodova zaostatka u odnosu na vodeću momčad lige, gradskog rivala Inter. Najzaslužniji za pobjedu sedmerostrukog prvaka Europe je naš Luka Modrić koji je zabio odlučujući pogodak. Rossoneri su poveli u 39. minuti kada je zabio Ruben Loftus-Cheek na asistenciju Zacharyja Athekamea.

Mogli su gosti iz Milana i povećati svoju prednost, ali Niclas Fullkrug propustio je realizirati kazneni udarac u 56. minuti, pogodio je gredu. Domaća momčad poravnala je rezultat u 71. preko Felipea Loyole, a taj rezultat stajao je na semaforu do 85. minute kada je hrvatski kapetan zabio pobjednički pogodak.

Hrvatski kapetan primio je loptu na lijevoj strani, daleko od protivničkog gola. Krenuo je u prodor i došao do ruba kaznenog prostora te je odigrao dupli pas sa Samueleom Riccijem te po primitku lopte prebacio protivničkog vratara Nicolasa za pobjedu svoje momčadi.

Nije završnica utakmice prošla tako glatko kako se očekivalo za Milan budući da je u sudačkoj nadoknadi drugi žuti karton zaradio Adrien Rabiot. Modriću je ovo bio drugi pogodak u 23. nastupu u Serie A ove sezone, a ima i tri asistencije.

Milan je nakon toga objavio slavlja Modrićeva gola, a možete ga pogledati u priloženom videu.