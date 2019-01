Nikić pohađa skijašku gimnaziju u Austriji, a sada debitira u Svjetskom kupu

Iako Hrvatskoj u slalomu Svjetskog kupa pripada kvota četiri, u nedjeljnoj muškoj utrci na Sljemenu nastupit će šest skijaša s crvenim kvadratićima što možemo nazvati prednošću domaćeg terena. Uz Filipa Zubčića (25), Istoka Rodeša (22), Mateja Vidovića (25) i braću Kolega, Eliasa (22) i Samuela (20), tu je i 19-godišnji Leon Nikić, jedini sljemenski debitant među njima.

Štoviše, Leonu će ovo biti i debi u Svjetskom kupu, a ovaj novi momak ovako se predstavio.

– Kako je moj otac tijekom zime radio u Austriji, shvatili smo da bi nam svima bilo najbolje da se tamo i preselimo. Učinili smo to prije osam godina, otišli iz Pule u Hintertux gdje sam završio osnovnu školu, a ove školske godine završavam i skijašku gimnaziju.

Dominiramo u Europa kupu

Zanimljivo zvuči, u Hrvatskoj nezamislivi pojam “skijaške gimnazije”.

– To je nešto što bih preporučio svakom roditelju djeteta sklonog skijanju. Meni se čini da moji roditelji moju školsku godinu plaćaju oko šest i pol tisuća eura, no u to su uključeni ski-passevi, treneri, hrana... Dakako, da bih upao u školu, morao sam zadovoljiti kondicijske i skijaške testove. Program je koncipiran tako da je u rujnu samo škola, a subotom skijanje čiji se broj dana se polako povećava. Od prosinca do travnja, ponedjeljak i utorak su namijenjeni za školu, a srijeda, četvrtak i petak za skijanje.

Od svih spomenutih na presici nije bilo jedino Mateja Vidovića, najkonstantnijeg među njima (tri plasmana u drugu vožnju ove sezone). On je u vrijeme presice trenirao.

– Ostali dečki na dan presice imali su slobodan dan, a ja volim kada i oba dana koja prethode utrci treniram.

A Matej je jedan od one trojice Hrvata koji su u prvih osam u poretku najboljih slalomaša Europa kupa. Štoviše, u tom natjecanju imamo i prvoplasiranog (Elias Kolega) i drugoplasiranog (Istok Rodeš).

– Europa kup je neka vrsta pripreme za Svjetski kup. Tereni su lakši, no konkurencija je dosta jaka, a i nastoje se napraviti uvjeti slični onima u Svjetskom kupu – kazuje Elias Kolega koji ističe da su se on i mlađi mu brat Samuel priviknuli na ogromnu količinu rada koju traži njihov trener Ante Kostelić.

– Ima i teških trenutaka, zna biti teško i fizički i psihički, jer su treninzi jako intenzivni i prilično naporni, no naviknuli smo. Uostalom, godinu dana smo stariji pa smo i ojačali. Dosta dobro mi to sada podnosimo.

Mlađi Kolega, zbog ozljede ramena, propustio je rujan i listopad, no trenirao je cijeli studeni i prosinac.

– Na Sljemenu ću pokušati ponoviti svoju najbolju vožnju s treninga. Lani sam izletio, no pokušat ću od vrha do dna voziti najbolje što mogu.

Pokušat će to i Istok Rodeš, hrvatski skijaš s najboljim ovosezonskim plasmanom u Svjetskom kupu (7. mjesto u Madoni di Campiglio).

Zubčić: Nemam straha

– Ne razmišljam o plasmanu, već o najboljem skijanju koje još nisam pokazao.

Filip Zubčić posljednji je aktivni hrvatski skijaš koji je osvojio bodove na Sljemenu. Bilo je to one godine (2015.) kada je Ivica Kostelić na brdu iznad Zagreba posljednji put vozio drugu vožnju. Filip je bio 15., a Ivica 18. Je li svima njima ta žudnja za drugom vožnjom neki dodatni pritisak, pitali smo Filipa.

– Nije meni to opterećenje, već dodatni poticaj.

Zubčiću je veleslalom još uvijek bolja disciplina.

– Meni nije cilj voziti samo jednu disciplinu. To mi je čak malo i dosadno. No, bez obzira na to što je za veleslalom dobro voziti i super-G i što ja nemam straha od brzih disciplina, nećemo s tim srljati da ne upropastimo ovo što mi dobro ide.