Upoznajte talentiranu 22-godišnjakinju koja brani hrvatske boje ove subote na Sljemenu

Na ženskoj slalomskoj utrci Snježne kraljice 2013. godine svoj debi na Sljemenu i u Svjetskom kupu upisala je tada 16-godišnja Andrea Komšić. Upravo je na toj utrci Mikaela Shiffrin, danas trostruka osvajačica Snježne kraljice, osvojila svoju prvu sljemensku krunu, a Andrea je s visokim startnim brojem 71 na koncu upisala 47. mjesto prve vožnje uz 8.55 sekundi zaostatka za fantastičnom Amerikankom. Šest godina kasnije, talentirana skijašica iz Kreševa zabilježit će novi nastup na Sljemenu, s mnogo više „utakmica u nogama“.

"Sada svakako skijam puno zrelije i iskusnije nego prije šest godina kada sam prvi put skijala utrku Svjetskog kupa, i to na Sljemenu. Tada sam imala veću tremu, jer to mi je praktički bio debi protiv 'velikih' cura te samim time nisam imala jako velika očekivanja. Ipak, ove godine je drugačije", poručuje Andrea i otkriva kako uz skijanje mnogo vremena i energije ulaže i u vlastito obrazovanje: „Iako sam zadnje tri godine u Sjedinjenim Američkim Državama, skijanje kombiniram s obrazovanjem koje mi je vrlo bitno. Ambiciozna sam i naporno radim na ostvarivanju svih ciljeva koje sam si zacrtala."

Andrea će biti jedina hrvatska predstavnica ove subote na Snježnoj kraljici, a njezin će nastup biti okidač za sve domaće navijače na Sljemenu. Leona Popović i Ida Štimac neće nastupiti na subotnjem slalomu zbog ozljeda.

"To što nastupam kao jedina predstavnica ne stvara mi dodatni pritisak. Fokusirana sam na što bolju izvedbu i trenutno ne razmišljam ni o čemu drugome. No, sigurno bi bilo puno ljepše i opuštenije startati i uz druge naše predstavnice“, poručila je 22-godišnja skijašica koja ističe upravo slalom kao svoju najjaču disciplinu: "Do sada sam ove sezone nastupila na tri slalomske utrke Svjetskog kupa te sam se uvjerila da mogu konkurirati za plasman u druge vožnje. To mi je ujedno i glavni cilj za Snježnu kraljicu, a nakon toga i za slalomsku utrku u Flachau. Nažalost, cijeli rujan i listopad nisam skijala jer u to doba godine nema snijega u Coloradu, ali zato smo se snažnije fokusirali na kondicijske pripreme."

Upravo je na posljednjoj slalomskoj stanici Svjetskog kupa prije Sljemena, u Semmeringu, zabilježila vrlo dobar nastup i 34. mjesto nakon prve vožnje. "Posljednjih mjesec dana imala sam gust raspored s utrkama u Americi, Kanadi i Europi gdje sam pokazala da mogu skijati na visokoj razini. Netom završeni slalom u Semmeringu mi je najveća motivacija s obzirom na to da sam bila vrlo blizu plasmana u drugu vožnju", poručila je.

Kao i svi naši predstavnici, Andrea će na Sljemenu imati veliku podršku domaćih navijača. Pritom će zasigurno najglasnija biti brojna skupina iz njezinog rodnog grada.

"Stići će obitelj i prijatelji iz Kreševa, što mi dakako mnogo znači. Domaća podrška je nešto što uvijek daje dodatnu snagu u onih posljednjih deset zavoja kada je uvijek najteže. Poruke podrške stižu neprestano i uvijek mi iznova navuku osmijeh na lice. Lijepo je znati da drugi navijaju i vjeruju u tebe. Jako se veselim nadolazećem vikendu na Sljemenu, svom nastupu, ali i cjelokupnom programu. Staza je izvrsno pripremljena, a navijači će, kao i uvijek, biti glasni i nositi nas do ciljne ravnine", poručila je Andrea za kraj.

Uz Andreu, još šestorica naših skijaša u muškoj konkurenciji

Podsjetimo, dan kasnije, u nedjelju, na startu Crvenoga spusta naći će se još šestorica naših predstavnika. Istok Rodeš i Matej Vidović pokušat će na Sljemenu ponoviti sjajne rezultate otprije dva tjedna kada su na slalomskoj utrci za Svjetski kup u talijanskoj Madonni di Campiglio zabilježili nabolje rezultate u karijeri. Rodeš je osvojio fantastično sedmo mjesto s visokim startnim brojem 66 i trećim najbržim vremenom druge vožnje, dok je Vidović nakon dvije vožnje osigurao 18. poziciju. Osim njih, niz Crveni spust skijat će još Filip Zubčić, Elias i Samuel Kolega te Leon Nikić. Tako je u potpunosti iskorištena kvota 6 za domaće utrke.

Start ženske utrke na rasporedu je u subotu u 13 sati, dok je početak druge vožnje u 16 sati. Muški slalom započet će u nedjelju u 12.15 sati, dok rasplet slijedi nakon 15.30 sati.

Ulaznice za skijaški spektakl u prodaji

Ulaznice za žensku utrku dostupne su po cijeni od 30 kuna za odrasle, dok cijena ulaznice za djecu od 7 do 15 godina (rođenu od 1.1.2004. do 31.12.2011.) iznosi 15 kuna. Cijene ulaznica za mušku utrku iznose 50 kuna za odrasle i 25 kuna za djecu. Cijena paketa ulaznica za obje utrke za odrasle iznosi svega 60 kuna, a za djecu 30 kuna. Za djecu do sedam godina u pratnji roditelja ulaz je besplatan oba dana.

Uz atraktivne utrke ženskog i muškog slaloma, gledateljima je kupnjom svih vrsta ulaznica u cijenu uključen prijevoz, nastup DJ-a, hrvatska navijačka zastavica, te ponovno besplatna hrana i piće po čemu je Sljeme jedinstveno u svijetu.

Ulaznice za skijaški spektakl na Sljemenu mogu se kupiti putem on line sustava www.ulaznice.hr te na ovim prodajnim mjestima.