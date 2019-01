Vedran Pavlek: Cilj mi je da utrka opstane i nakon mene

Za razliku od većine ljudi kojima su dani prelaska iz jedne godine u drugu blagdanski, Vedranu Pavleku, direktoru Hrvatskog skijaškog saveza i Snježne kraljice, to su dani najvećih napora i stresa.

Jer, neposredno nakon ulaska u novo ljeto, na Sljemenu se svake godine održava utrka Svjetskog kupa u alpskom skijanju u kojoj Pavlek ima ulogu glavnog i odgovornog organizatora.

Kad smo se sreli u jednom od posljednjih dana godine koju smo ispratili i predložili mu da za našeg razgovora sjedne, odbio je.

- Stajat ćemo. Ako sjednem, zaspat ću.

Kao i svake godine u ovo doba godine, kronično je nenaspavan.

Uvijek uz računalo

- Noćas sam spavao od 20 sati do 23.45. U noći na 24. prosinca nisam spavao uopće. Jedino noću imam mira za papirologiju i korespondenciju, a ona je ogromna.

Nakon organiziranja 12 utrka skijašica i devet utrka skijaša na Sljemenu, valjda je šef parade pod manjim stresom.

- Hm, svake godine ima izazova, nepredvidivih situacija. Srećom, ove godine nije bilo stresa zbog preparacije staze i ona je najvećim dijelom spremna, a i prognoza je prilično dobra. No, da bi to bilo tako, za nas nema Badnjaka, Božića, Silvestrova, Nove godine. Zapravo, jedva i čekam da dođu ti dani jer tada dobivam manje mailova i telefonskih poziva.

Pitali smo Pavleka kako izgledaju njegove novogodišnje noći.

- Uvijek je to uz računalo. Samo je pitanje radim li dugo u noć pa idem spavati, ili idem rano spavati pa se budim vrlo rano. Ove je godine utrka dva dana kasnije, a i povoljnija je situacija na stazi pa su neki naši ljudi ipak mogli malo predahnuti.

Zbog loše situacije sa snijegom, utrka je 2014. i 2016. otkazana.

- Ta opasnost postoji za svakog organizatora utrka Svjetskog kupa i nema onoga tko nije iskusio otkazivanje. To je u skijanju normalno, no treba to smanjiti na najmanju moguću mjeru. Nakon tih otkazivanja, prioritetan postao nam je snijeg. Grad Zagreb investirao je u sustav zasnježenja i to se pokazalo vrlo dobrim ne samo zbog održavanja Snježne kraljice nego i zbog ranijeg otvaranja skijališta. A ove su se godine građani mogli skijati već od 18. prosinca, što je najranije u posljednjih 15 godina, pa su nam na noćno skijanje dolazili i iz Slovenije. Kao i sve druge tehnologije, napreduje i sustav zasnježenja.

No, vodu još dovozite cisternama iz Bistre!?

- Problem je Sljemena to što nema dovoljnu akumulaciju vode, a u svijetu nema ozbiljnog skijališta koje ima taj problem. To jest u prostornom planu, a kada će se realizirati ovisit će o Gradu Zagrebu.

Koliko će stajati Snježna kraljica?

- Nešto malo više nego prošle godine, a to je 20,7 milijuna kuna. Inače, naši su proračuni bili između 22 i 24 milijuna kuna, no to što se utrka skijašica i utrka skijaša održavaju dan za danom smanjuje troškove.

Ali zacijelo iziskuje veći napor.

- Da, napor je enorman jer utrka nije Zagrebu nego na Sljemenu. Nemamo tu sreću da imamo cilj u gradu kao Kitzbuhel ili Schladming što bi pojeftinilo organizaciju. Štoviše, na Sljeme moramo dovesti tehniku, ljude, postaviti montažne objekte jer je to park prirode i nema trajnih objekata.

Koliko od tih 20,7 milijuna otpada na Grad Zagreb?

- I ove su godine omjeri slični. Grad sudjeluje s 30 posto, a 70 posto su komercijalni prihodi od sponzora, dobavljača, televizijskih prava i ulaznica. Od tog dijela, više od 50 posto prihoda je od stranih sponzora i TV prava.

Pavlek se svake godine mora nositi i sa stavom onih koji tvrde da neskijaškoj Hrvatskoj nakon odlaska Janice i Ivice takva utrka nije potrebna i da bi se novac koji Grad daje moglo iskoristiti na vrtiće, sportske dvorane i slično.

Dolazi novi naraštaj

- Kritičara ima u svakom segmentu društva, no ni jedan ozbiljan nacionalni skijaški savez nije bez utrke na domaćem terenu. Zamislite da nogometna reprezentacija stalno igra u gostima. Osim toga, na Sljeme uvijek dolaze najbolji sportaši svijeta u tom sportu. Ta utrka održala se i nakon Janice i Ivice i dolazi novi naraštaj hrvatskih skijaša. Zagrebački je advent tri godine najbolji u Europi, a Snježna kraljica se sjajno uklapa kao njegov produžetak. Svake godine više od 20 eminentnih svjetskih televizijskih kuća kao što su to austrijski ORF, njemački ARD i ZDF, talijanski RAI te švicarska, švedska i norveška televizija prenose utrke pa slike sa Sljemena uživo vidi 20 do 30 milijuna ljudi. Utrku prenose i SAD, Kanada, Japan... pa preko reportaža, snimki i vijesti Zagreb i Sljeme vidi više od 300 milijuna ljudi.

Zagrebačka utrka Svjetskog kupa u kaledaru je FIS-a do 2022.

- Računamo da ćemo ostati i dalje jer smo tradicionalni organizatori, članovi Club 5 Ski Classic, u društvu Kitzbuhela, Wengena, Schladminga, Val d’Iserea, Garmischa...

A što ako te 2022. dobije “nemoralnu” ponudu i odluči promijeniti posao? Priprema li nasljednika?

- Zasad još ne, vidjet ćemo kako će stvari ići. Cilj mi je da utrka bude i nakon mene i one, kao i svaki drugi posao, moraju imati motor, ljude koji vuku.