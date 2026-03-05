Šok iz Bratislave, Fico pokazao satelitske snimke: 'Pogledajte, Zelenski laže'

Slovački premijer Robert Fico ponovno je optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za lažiranje o stanju naftovoda Družba, tvrdeći da posjeduje klasificirane satelitske snimke koje dokazuju da glavna trasa cijevi nije oštećena i da tranzit ruske nafte može nastaviti. "Uz iznimku jednog malog spremnika, glavna trasa naftovoda Družba nije oštećena. Dakle, predsjednik Zelenski laže", kazao je na konferenciji za novinare. Prema slovačkom portalu Aktuality, Fico je pokazao novinarima dijelove snimaka, ali ih nije mogao podijeliti jer su klasificirane. Dodao je da Ukrajina koristi navodno oštećenje kao sredstvo političke ucjene prema Slovačkoj i Mađarskoj, koje su jedine zemlje EU-a koje još uvijek ovise o ruskoj nafti preko Družbe. Naftovod Družba, koji prolazi kroz Ukrajinu, do siječnja 2026. prevozio je rusku naftu u Mađarsku i Slovačku unatoč ratu koji traje gotovo četiri godine. Tranzit je prekinut 27. siječnja nakon što je Kijev objavio da je cijev oštećena u ruskom napadu na pumpne stanice u zapadnoj Ukrajini. Ukrajina tvrdi da su oštećenja ozbiljna – uništen je veliki spremnik, oštećeni su kontrolni sustavi i popravci traju – te da nema političke blokade, već tehničkih problema.

Fico je već tvrdio da slovačke obavještajne službe potvrđuju da cijev nije oštećena i da ništa ne sprječava nastavak tranzita. Slovačka i Mađarska tražile su zajedničku inspekciju s EU-om, ali Kijev je to odbio zbog sigurnosnih razloga i opasnosti od novih ruskih napada. Kao odgovor na optužbe, savjetnik Zelenskog Dmitro Litvin pozvao je Fica na izravan razgovor umjesto preko medija i društvenih mreža. Glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Georhij Tihi kritizirao je slovačku odluku o prekidu hitne opskrbe električnom energijom Ukrajini. "Ukrajina kupuje struju, ne prima je besplatno. Ficova vlada samo uskraćuje zaradu slovačkim tvrtkama, a mi ćemo struju nabaviti iz drugih izvora", kazao je.

Slovačka i Mađarska također su zaustavile izvoz dizela u Ukrajinu od veljače, povezujući to s prekidom nafte. Ove dvije zemlje smatraju se najproruskijim vladama u EU-u, protive se daljnjim sankcijama Rusiji i nastoje očuvati energetske veze s Moskvom. Istovremeno, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó sastao se u Moskvi s Vladimirom Putinom, gdje je osigurao oslobađanje dvojice ukrajinskih ratnih zarobljenika s mađarskim državljanstvom. Ukrajina je to nazvala PR-akcijom Kremlja, dok Mađarska ističe humanitarni aspekt.

Spor oko Družbe dodatno produbljuje podjele unutar EU-a oko energetske politike prema Rusiji. Dok većina članica želi potpuno odmaknuti od ruskih energenata, Slovačka i Mađarska inzistiraju na nastavku tranzita, optužujući Kijev za sabotiranje opskrbe iz političkih razloga. Dokazi za obje strane još uvijek nisu javno dostupni, a sukob se seli na diplomatsku razinu – s pozivima na razgovore, ali i novim recipročnim mjerama, piše Kyiv Independent.