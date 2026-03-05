Klopp se vraća treniranju? Povezuje ga se s Realom, ali zna se gdje sigurno ne želi raditi

Jurgen Klopp oprostio se od trenerskog posla prije gotovo dvije godine kada je napustio Liverpool i preuzeo poziciju u organizacijskoj strukturi Red Bulla. Ipak, čini se kako mu je dosadio posao u uredu i želi se vratiti treniranju tvrdi Sky Sports Suisse.

Klopp je poznat kao strastveni trener i čovjek koji svaku utakmicu proživljava uz momčad kao da je s njima na terenu, a njegov novi posao ne uključuje istu emocionalnu involviranost pa mu je, čini se, brzo dosadio. Osim toga, neke odluke koje je Red Bull donio posljednjih mjeseci nisu dale očekivane rezultate pa bi moglo doći do internih promjena, a tu se vidi prilika za Kloppa da ode.

Već je dugo poznato kako ga Florentino Perez želi vidjeti na klupi madridskog Reala, a upravo je kraljevski klub jedan od rijetkih zbog kojeg bi se Klopp vratio treniranju. Njegov stav o klupi Reala dugo nije bio poznat, no sad je poznato kako ipak nije imun na interes najuspješnijeg svjetskog kluba. Navodi se i kako iz odanosti prema Liverpoola ne bi trenirao ni jedan drugi klub iz engleske Premier lige, no još bi ga jedna pozicija mogla zanimati.

Julian Nagelsmman mogao bi dobiti otkaz na klupi njemačke reprezentacije u slučaju da ne uspije dostaviti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu u lipnju i srpnju, a njegov nasljednik mogao bi biti baš Klopp.