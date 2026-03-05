Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDOSTAJE MU KLUPA

Klopp se vraća treniranju? Povezuje ga se s Realom, ali zna se gdje sigurno ne želi raditi

Premier League - Liverpool v Crystal Palace
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 17:56

Julian Nagelsmman mogao bi dobiti otkaz na klupi njemačke reprezentacije u slučaju da ne uspije dostaviti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu u lipnju i srpnju

Jurgen Klopp oprostio se od trenerskog posla prije gotovo dvije godine kada je napustio Liverpool i preuzeo poziciju u organizacijskoj strukturi Red Bulla. Ipak, čini se kako mu je dosadio posao u uredu i želi se vratiti treniranju tvrdi Sky Sports Suisse.

Klopp je poznat kao strastveni trener i čovjek koji svaku utakmicu proživljava uz momčad kao da je s njima na terenu, a njegov novi posao ne uključuje istu emocionalnu involviranost pa mu je, čini se, brzo dosadio. Osim toga, neke odluke koje je Red Bull donio posljednjih mjeseci nisu dale očekivane rezultate pa bi moglo doći do internih promjena, a tu se vidi prilika za Kloppa da ode. 

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Već je dugo poznato kako ga Florentino Perez želi vidjeti na klupi madridskog Reala, a upravo je kraljevski klub jedan od rijetkih zbog kojeg bi se Klopp vratio treniranju. Njegov stav o klupi Reala dugo nije bio poznat, no sad je poznato kako ipak nije imun na interes najuspješnijeg svjetskog kluba. Navodi se i kako iz odanosti prema Liverpoola ne bi trenirao ni jedan drugi klub iz engleske Premier lige, no još bi ga jedna pozicija mogla zanimati.

Julian Nagelsmman mogao bi dobiti otkaz na klupi njemačke reprezentacije u slučaju da ne uspije dostaviti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu u lipnju i srpnju, a njegov nasljednik mogao bi biti baš Klopp.
Ključne riječi
povratak Njemačka nogometna reprezentacija Real Madrid Jurgen Klopp

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!