'Kraljice šoka' ipak nisu uspjele šokirati moćnu Francusku: Težak poraz Obrvanovih odabranica

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u susretu je 3. kola skupine I kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se krajem godine održati u Poljskoj, Rumunjskoj, Turskoj, Češkoj i Slovačkoj izgubila u Bjelovaru od Francuske sa 19-30 (7-19).

Dejana Milosavljević je s osam golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske, dok je Sarah Bouktit zabila sedam za Francusku.

Oslabljena Hrvatska nije mogla pružiti jači otpor odličnoj Francuskoj. Početkom dvoboja briljirala je na francuskim vratima Hatadou Sako koja je obranila pet od prvih sedam šutova Hrvatske, a Francuska je to iskoristila za bijeg na prednost 7-2 već nakon 12. minuta. Nakon dva uzastopna gola Hrvatske uslijedio je novi pad u igri, mnoštvo tehničkih pogrešaka i isključenja Francuskinje su iskoristile na bijeg na 17-5 u 25. minuti te je dvoboj bio odlučen.

Najbolje razdoblje igre Hrvatske bilo je u prvom dijelu drugog poluvremena kada su u francuskom sastavu zaigrale pričuve pa je rezultat smanjen na 25-17 u 45. minuti. Imala je Hrvatska kod tog rezultata i nekoliko napada za dodatno približavanje koji nisu realizirani.

Nakon tri kola Francuska je vodeća u skupini sa šest bodova, a Hrvatska je druga s četiri. Slijede Finska i Kosovo koji su uoči međusobnog dvoboja bez bodova.

Usprkos ovom porazu prolazak Hrvatske na EP ne bi trebao biti ugrožen jer će plasman izboriti po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest skupina te još četiri najbolja trećeplasirana sastava.

Francuska i Hrvatska odigrat će za tri dana još jedan susret u Metzu.