'LJUDI SE TREBAJU OSVIJESTITI'

VIDEO Nevjerojatan ulov ribara u uvali Papratno: 'Ovo nikad nisam vidio, šokiralo me što je ova grdobina progutala'

Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
05.03.2026.
u 18:01

Ovo mu je dosad najgori slučaj, ali ističe da je more općenito puno smeća

Đani Matić iz Stona na Pelješcu, u srijedu ujutro je išao u uobičajeni lov na ribe. Međutim, ulov je bio sve samo ne uobičajen, i to na najgori mogući način, s obzirom da ga je ono što je vidio šokiralo. 'Iako idem svaki dan na more, ovakvo nešto nisam nikad vidio', istaknuo je. 

Naime, kraj uvale Papratno, prema Mljetskom kanalu, ulovio je grdobinu koja je progutala plastičnu bocu. 'Brat, nećak i ja smo izvlačili mreže i tu je bila grdobina od tri kile, na prvu sam mislio da je progutala sipu, ali nažalost, radilo se o plastičnoj boci', prepričava Đani i dodaje da se vidjelo da je jako patila.

Ovo mu je dosad najgori slučaj, ali ističe da je more općenito puno smeća. 'Imam prijatelje ronioce koji kažu da ga je sve više i više, a primjećuju i da ga najviše dolazi iz Albanije. Događali su se i mrtvi dupini i kornjače u Mljetskom kanalu', kaže Đani.

Međutim, tu krivi i sve one koji vrijeme provode na plažama, uključujući i građane. 'Nadam se da će ovo podići svijest kod ljudi, da će se krenuti ponašati drugačije', zaključio je. 
Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
18:33 05.03.2026.

" uvala Papratno" ne postoji....Postoji uvala Prapratno, 3 km od Stona.

Avatar Asterix
Asterix
18:39 05.03.2026.

Baš će se šiptari početi drugačije ponašati.

TI
tico123
18:50 05.03.2026.

velika većina dolazi iz albanije ali ne sam odonuda već od svugdje i gdje su nam nestale te staklene boce plastika je pošast sadašnjeg svijeta a i u buduće

