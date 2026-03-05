Naši Portali
Komentari
EFEKT ZABRANJENOG VOĆA

Hrvatska odgovorila Vučićevu ministarstvu: 'Najveća napetost za Srbe ovdje bit će odabir između Jadrana i vinskih ruta'

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
Foto: Stanislav Nedelja
Autor
Sandra Veljković
05.03.2026.
u 15:38

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je na preporuku Srbije da njezini građani ne putuju u Hrvatsku osim ako to nije nužno

"Za sada se čini da je najveća 'napetost' u Hrvatskoj odabir između Jadranske obale i hrvatskih kontinentalnih vinskih ruta", poručilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske, uz opasku da se nakon upozorenja za putovanja često događa i efekt "zabranjenog voća" te da turisti dolaze i u – većem broju.

Hrvatski MVEP tako je reagirao na preporuku Ministarstva vanjskih poslova Srbije, koje je svojim građanima savjetovalo da u nadolazećem razdoblju ne putuju u Hrvatsku osim ako je to apsolutno neophodno. Srpsko ministarstvo navelo je da je takva preporuka donesena zbog, kako su istaknuli, najnovijih događanja u Hrvatskoj, sve češćih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti.

U sustavu procjene sigurnosnih rizika koji je objavilo to ministarstvo sve su zemlje svijeta svrstane u četiri kategorije – od zelene do crvene. Hrvatska je uvrštena u narančastu skupinu, za koju vrijedi preporuka putovanja samo u slučaju krajnje potrebe. Na tom je popisu 28 država, a Hrvatska je jedina europska zemlja u toj kategoriji. Građanima Srbije koji ipak putuju savjetuje se da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta na kojima se mogu očekivati provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti.

U objavi hrvatskog ministarstva istaknuto je da je Hrvatska članica EU, NATO-a i Schengena te jedna od najsigurnijih zemalja u Europi prema podacima Eurostata, koja svake godine prima milijune posjetitelja i bilježi snažne turističke sezone.

– Iskustvo pokazuje da kad god se podignu upozorenja za putovanja, često vidimo i još veći broj posjetitelja iz tih istih zemalja: klasični efekt "zabranjenog voća" – poručili su sa Zrinjevca.

Ključne riječi
putovanja preporuke turisti Srbija MVEP RH

Komentara 16

Pogledaj Sve
KA
kaktuscrveni
15:57 05.03.2026.

Treba radikalno postrožiti ulazak srba u Hrvatsku, jer ulazi svakakv ološ. Neka idu u Mađarsku i preko Mađarske

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
15:59 05.03.2026.

Poslušajte ga! Ne dolazite! Ako ipta, pametni ni bilo i da idete. Ne vraćajte se!

Avatar Navijač
Navijač
15:56 05.03.2026.

Kamo sreće da ga poslušaju , i još više od toga da se vrate oni koji su doselili.

