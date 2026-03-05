Naši Portali
TEŠKE OPTUŽBE

Protiv Štimca podignute nove optužbe: Prijeti mu suspenzija do kraja sezone

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - Crystal Palace v Zrinjski Mostar
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 18:54

Štimac je nedavno ponovno implicirao da suci u BiH guraju banjalučki Borac ka titulu prvaka te ponovno privukao mnogo pažnje

Igor Štimac prošlog ljeta preuzeo je klupu mostarskog Zrinjskog te od tada podignuo puno prašine u nogometu Bosne i Hercegovine. Hrvatski stručnjak već je kažnjen zbog korištenja pozdrava 'Za dom spremni', zbog vrijeđanja sudaca te drugi puta zbog vrijeđanja i kleveta. Već je dobio uvjetnu kaznu, a sada su protiv njega podignute nove tri optužnice zbog kojih bi mogao dobiti oštru kaznu.

Štimac je nedavno ponovno implicirao da suci u BiH guraju banjalučki Borac ka titulu prvaka te ponovno privukao mnogo pažnje. "Zna to cijela javnost, neću ja to govoriti. Međutim, neću dati nekim silovateljima priliku da me kazne" - rekao je nakon utakmice Zrinjskog i Željezničara, a upravo zbog te izjave su podignute optužbe.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Disciplinska komisija trebala bi se sastati 18. ožujka i tada odlučiti o budućnosti legende vatrenih kojoj prijeti i suspenzija do kraja sezone. Proglase li ga krivim, Štimcu prijeti suspenzija do kraja sezone što znači da bi morao napustiti poziciju trenera Zrinjskog.

Njegova momčad trenutačno se nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice sa šest bodova zaostatka za vodećim Borcem nakon 23 kola. U Konferencijskoj ligi stigli su do playoffa za osminu finala gdje su se dobro držali protiv engleskog Crystal Palacea.
