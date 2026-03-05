Naši Portali
IZNENADIO GA

Drugi najbolji igrač Milana ostao šokiran jednom Modrićevom sposobnošću: 'Fascinira me da to radi s 40 godina'

VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 19:37

Bit će to milanski derbi uz jaki milanski štih budući da za Inter nastupa još jedan hrvatski reprezentativac, Petar Sučić

Ove nedjelje od 20:45 na San Siru je na rasporedu jedan od najvećih gradskih derbija u svijetu nogometa - Derby della Madonnina između Milana i Intera. Za očekivati je kako će veliki obol toj utakmici dati kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, vjerojatno najbolji igrač Rossonera cijele ove sezone.

Bar tako misli legendarni nogometaš Milana i bivši osvajač Zlatne lopte, Kaka, koji predviđa kako će Modrić biti najbolji igrač na terenu. Sličnog mišljenja je i Adrien Rabiot, francuski reprezentativac i osvajač dvije medalje sa Svjetskih prvenstva i možda i drugi najvažniji igrač Milana ove sezone, iza Modrića. U razgovoru za Rivista Undici, otkrio je što ga je najviše šokiralo kod hrvatskog kapetana:

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

- Svi smo znali kakvu kvalitetu ima Luka Modrić, ali bio sam fasciniran činjenicom da može trčati 90 minuta gore-dolje. S 40 godina to je nešto što ne možeš uzeti zdravo za gotovo. Modrić ima nevjerojatne fizikalije - rekao je 

Bit će to milanski derbi uz jaki milanski štih budući da za Inter nastupa još jedan hrvatski reprezentativac, Petar Sučić. On bi također trebao igrati veliku ulogu na terenu, no ipak se puno više očekuje od Modrića. To je ujedno i dvoboj prve i druge momčadi Serie A, a Milanu je prijeko potrebna pobjeda želi li zadržati ikakve izglede za naslov prvaka. Nakon 27 kola, Inter ima deset bodova prednosti pred gradskim rivalom.
