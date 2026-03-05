Naši Portali
BEZ ULJEPŠAVANJA

FOTO Lepa Brena šokirala izgledom bez šminke! Njezin sin objavio rijedak prizor

Beograd: Poznati na promociji brenda Boži i predstavljanje kolekcije jesen/zima 2025/26
Foto: Antonio Ahel
05.03.2026.
u 18:27

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda pokazala je lice bez filtera i uljepšavanja. Fotografija koju je podijelio njezin sin Viktor otkrila je pjevačicu u opuštenom izdanju, a u našoj galeriji ispod pogledajte kako izgleda.

Lepa Brena, glazbena ikona, ponovno je zaintrigirala javnost prizorom izvan pozornice. Njezin mlađi sin Viktor Živojinović, član njezinog tima, na Instagramu je podijelio selfi i video snimljen na aerodromu. Fotografija prikazuje pjevačicu u rijetko viđenom izdanju, bez šminke, s dioptrijskim naočalama i širokim osmijehom. Prirodan izgled 65-godišnje zvijezde izazvao je lavinu reakcija. Obožavatelji su pohvalili njezin njegovan izgled i hrabrost da se pokaže u opuštenom izdanju, daleko od svjetala pozornice. Ovakve objave potvrđuju da Brena i u sedmom desetljeću zrači energijom i samopouzdanjem.

Inače, da u obitelji Živojinović ne nedostaje zabave dokazuju i drugi trenuci koje Viktor dijeli. Nedavno je objavio video u kojem započinje majčin hit "Šta ti radi rodbina", na što se otac Boba Živojinović nadovezuje stihom "rodbina je zaspala", pokazujući veselu obiteljsku atmosferu.

FOTO Evo kako Lepa Brena izgleda bez šminke, mnoge je iznenadila!
Beograd: Poznati na promociji brenda Boži i predstavljanje kolekcije jesen/zima 2025/26
Dok izvan scene njeguje prirodnost, Brena na pozornici ostaje vjerna statusu dive. Trenutno je na uspješnoj turneji "Imam pesmu da vam pevam", a zbog golemog interesa publike zakazan je i drugi uzastopni koncert u Banjaluci.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Beograd: Poznati na promociji brenda Boži i predstavljanje kolekcije jesen/zima 2025/26
MI
miliša
18:40 05.03.2026.

Je li to pevaljka koja je posjećivala Bjeljinu dok su po njoj cetnici ubijali nedužne građane...

OS
Ostrež
18:39 05.03.2026.

Oduševljenje u redakciji hartije, radmila, maša i ostali već đuskaju na sitnije cile sitnije

