FOTO Lepa Brena šokirala izgledom bez šminke! Njezin sin objavio rijedak prizor

Lepa Brena, glazbena ikona, ponovno je zaintrigirala javnost prizorom izvan pozornice. Njezin mlađi sin Viktor Živojinović, član njezinog tima, na Instagramu je podijelio selfi i video snimljen na aerodromu. Fotografija prikazuje pjevačicu u rijetko viđenom izdanju, bez šminke, s dioptrijskim naočalama i širokim osmijehom. Prirodan izgled 65-godišnje zvijezde izazvao je lavinu reakcija. Obožavatelji su pohvalili njezin njegovan izgled i hrabrost da se pokaže u opuštenom izdanju, daleko od svjetala pozornice. Ovakve objave potvrđuju da Brena i u sedmom desetljeću zrači energijom i samopouzdanjem.

Inače, da u obitelji Živojinović ne nedostaje zabave dokazuju i drugi trenuci koje Viktor dijeli. Nedavno je objavio video u kojem započinje majčin hit "Šta ti radi rodbina", na što se otac Boba Živojinović nadovezuje stihom "rodbina je zaspala", pokazujući veselu obiteljsku atmosferu.

FOTO Evo kako Lepa Brena izgleda bez šminke, mnoge je iznenadila!

Dok izvan scene njeguje prirodnost, Brena na pozornici ostaje vjerna statusu dive. Trenutno je na uspješnoj turneji "Imam pesmu da vam pevam", a zbog golemog interesa publike zakazan je i drugi uzastopni koncert u Banjaluci.