Ponašanje Garcije je sramotno, nekorektno je tako obezvrijediti pobjedu Rijeku. A Rebiću - pljesak

Jučer smo na Rujevici gledali čudesnu utakmicu o kojoj se treba pričati danima, bio je to možda i najšokantniji preokret u povijesti Hrvatskog kupa, poslastica za sve navijače na tribina i pred TV ekranima. Rijeka je na kraju pokazala nevjerojatan karakter i preokretom iz zaostatka 1:2 s dva gola u dubokoj sudačkoj došla do pobjede 3:2, no nakon utakmice umjesto o herojskim nastupima većine igrača priča se o sucu Patriku Kolariću. Čakovčanin je, nažalost, bio apsolutno ispod nivoa utakmice, sudio je loše do te mjere da se zapitamo što taj dečko radi u nogometu? Nakon ovako sramotnog lošeg suđenja sigurno mu slijedi nekoliko utakmica pauze, a definitivno će izgubiti i status najperspektivnijeg hrvatskog suca. Kolarić je doslovno svih 90 minuta, plus 27 nadoknade u oba poluvremena, bio potpuno izvan utakmice, nekoncentriran, iznimno loš u odlukama, a čak četiri puta njegove odluke ispravljao je VAR. Griješio je na obje strane, sud većine gledatelja je da je itekako više oštetio Rijeku, pa su zato začudile izjave trenera Hajduka Gonzala Garcije, koji je kao apsolutnog krivca za ispadanje svoje momčadi označio čakovečkog arbitra.

- Mislim da su nas danas malo i izvarali. Tijekom utakmice su radili što su htjeli. Gol je pao poslije faula, nakon toga je bio glup penal. Loše se osjećam danas, ali ne volim govoriti o sucima. Sve vam objašnjavaju, pa onda rade što hoće. Rijeka je agresivna ekipa, to volim, ali ne možeš raditi što god poželiš u svakom trenutku. Guraju se, vuku, to otežava stvari. Ovo što se danas dogodilo na terenu je loše. Inače ne govorim o takvim stvarima, ali ovo je bilo jako loše. Ne sjećam se kad su meni dosudili penal za ruku kao što je bila kod prvog penala Rijeke, a ovdje sam puno godina. Drugi penal je došao nakon faula na Brajkoviću, koji nije mogao udariti loptu glavom jer se protivnik podbacio ispod njega. A u ostatku utakmice... Ne znam što se trebalo dogoditi da se sudi faul na Livaji, gurali su ga, hvatali, držali za vrat. Ne mislim da je ovo bilo namjerno, ali je bilo loše - sipao je bijes trener Hajduka u izjavama nakon utakmice za Maxsport.

Trener Hajduka u pravu je da se sudac Kolarić potpuno pogubio, no koju je to on utakmicu gledao? Pa Hajduk bi, da je Kolarić imao imalo normalan kriterij, već u prvih 20 minuta imao igrača manje zbog grubih startova Rebića. A mogao je Hajduk potkraj poluvremena ostati i s igračem manje kad je Raci kao posljednji čovjek obrane srušio napadača Rijeke Adua Adjeija.

Šteta što trener Hajduka nije mogao suspregnuti bijes, jer ovakvim je izjavama obezvrijedio pobjedu Rijeke. Da je imalo korektan, čestitao bi prvo Riječanima na zasluženoj pobjedi i herojskoj borbi kod zaostatka 1:2. Ali, on to nije učinio.

No, Garcia je možda i namjerno napao suce, jer već u nedjelju slijedi derbi s Hajdukom, za njega možda i presudni. U slučaju poraza teško da bi preživio na Poljudu. I zato je najlakše za poraz okriviti suca, a pritom i staviti na leđa dodatan pritisak onome koji će suditi taj derbi. A Garcia je istodobno pokazao i licmjerje, jer nije se žalio kada su nekim odlukama suci pomogli Hajduku ove sezone. Uostalom, splitski je klub ove sezone dobio najviše penala (5), a i uvjerljivo najviše puta (čak 9) suparnici bijelih dobivali su crveni karton.

Mala olakotna okolnost Garciji na jučerašnju reakciju može biti činjenica što je zbog diletantskog poteza odgovornog u Hajduku svega 20-ak minuta prije utakmice saznao da mu Marešić zbog žutih kartona koje je prenio iz Istre ne može igrati protiv Rijeke. Nevjerojatno da se takva stvar dogodi u današnje vrijeme...

Za razliku od Garcije, puno je poštenije o suđenju nakon utakmice govorio napadač Hajduka Ante Rebić. U prvoj je rečenici odmah vrlo korektno čestitao suparnicima, pa onda iskreno rekao sve što mu je na duši.

- Prvo bih čestitao Rijeci, a onda bih vam želio ispričati anegdotu prije utakmice, dok smo bili u tunelu. Majstorovićevu sinu sam kum na krštenju i govorim mu: "Pajdo, jedini koji može us*at ovu utakmicu je ovaj tu" i pokazujem mu na suca. Zašto? Jer već neki put zaredom ili je nedovoljno kvalitetan ili je nedovoljno pripremljen, ili ima tremu, ili stvarno ne znam što. Ali jako loše. Ne kažem da nas je sudac pokrao u nekoj situaciji, ali cijela utakmica je vođena tako loše da postavljam pitanje. Mi treniramo svaki dan, ponedjeljak, utorak, srijeda da bismo bili bolji. Zašto? Suci rade istu stvar u Hrvatskoj. Znam što rade vani, ne znam što rade u Hrvatskoj. Pa bih samo molio nekoga tko kontrolira suce i suđenje da ih testiraju na neki način. I sudac Lovrić, koji radi cirkus, realno, skoro svaki vikend, i ovaj danas, je neprihvatljivo da sudi prvu ligu. Zašto? Jer tu su djeca, Skela, Šime, ne znam ni ja, koji dođu nakon utakmice i plaču u svlačionici. To nije način da se igra nogomet i odgajaju djeca. Čestitao bih Rijeci, za drugi i treći i gol mi smo napravili individualne greške koje treba analizirati, ne krivim suce, ali ovo što se radi je cirkus. Nisam ljutit, nisam razočaran, nego jednostavno ne mogu vjerovati. Kod četiri krucijalne situacije njegovu je odluku ispravio VAR, je li vam to dovoljno? Nemam ništa protiv dečka, ali Bože sačuvaj. Rekao sam sve ovo i njemu, a on mi govori: "Trebao sam ti dati tri crvena!". "Pa zašto nisi". Nakon prvog Ante ide u svlačionicu i to je to. Ne znam, ne razumijem ovakvo suđenje - izjavio je Rebić, bez rukavica, iskren kakav uvijek i jest. A usput je i dvaput čestitao Rijeci na pobjedi. Bravo, majstore.

I sve što je kazao Rebić, stoji, među ostalim i činjenica da Patrik Kolarić i Zdenko Lovrić, barem po ovosezonskim izdanjima nikako ne zaslužuju suditi HNL. Nadamo se da će to shvatiti i šef sudaca Bertrand Layec te nas poštedjeti da nakon ovakve infarktne i čudesne utakmice opet najviše pričamo o sucu. Kolarić svakako zaslužuju hlađenje od najvišeg ranga hrvatskog nogometa. Ako je istina da je rekao Rebiću: "Trebao sam ti dati tri crvena", a ne bismo trebali sumnjati u istinitost te izjave, onda Kolarić zaslužuje suspenziju do kraja sezone. Jer, kakav je to sudac koji ne dosuđuje ono što vidi? Nažalost, kalkulant poput Kolarića...