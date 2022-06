Nije dobio pravu priliku u Dinamu, ali Rudeš i Bišćan su ga afirmirali

Na Poljud je za novu sezonu, nakon odlazaka nekolicine pojedinaca (Posavec, Ferro, Katić, Dolček), početkom tjedna stiglo i prvo ovosezonsko pojačanje. Toni Borevković (25), bivši hrvatski U-21 reprezentativac i stoper Vitorije iz Guimarãesa idućih će godinu dana provesti u Splitu na posudbi i odmah se priključio momčadi na pripremama u Bad Waltersdorfu gdje će biti u kadru za pripremne oglede protiv Cluja, HSV-a, Genta i Kisvárde.

107 nastupa u Portugalu

Prema cijenjenom izvoru nogometnog tržišta, Transfermarktu (na kojem je u trenutku pisanja ovog teksta upravo on najtraženiji igrač u svijetu), Borevković vrijedi tri milijuna eura, čime je na diobi 11. mjesta među hrvatskim stoperima. Istu procijenjenu vrijednost imaju i novo Dinamovo pojačanje pristiglo iz Atalante Boško Šutalo (22) te donedavni kapetan Rijeke i novi igrač Eintrachta iz Frankfurta Hrvoje Smolčić (21). Osim tržišne vrijednosti, valja naglasiti i Borevkovićevo iskustvo jer u svojim nogama već ima 107 nastupa u portugalskoj Ligi Nos, uz još 31 nastup u Prvoj HNL. Kako je i sam potvrdio, došao je u redove osvajača Kupa s velikim ambicijama.

– Moje ambicije poklapaju se s Hajdukovim, došao sam se boriti za titulu. Pratio sam Hajduk i Prvu HNL prošle sezone, drago mi je što smo osvojili trofej, malo nam je nedostajalo da uzmemo i drugi. Vjerujem da to možemo ostvariti u novoj sezoni.

No tko je Toni Borevković i kakav je bio njegov put? Kao i većina nogometaša iz Slavonskog Broda, počeo je svoj put kao klinac u Marsoniji. Njegov talent prepoznat je već u 15. godini kad je došao u Dinamovu nogometnu školu, no nakon pet godina provedenih u klubu nije bio zadovoljan prilikama koje je dobivao na kapaljku i otišao je u Rudeš gdje je pod Igorom Bišćanom osvojio Drugu HNL te nakon toga odigrao još jednu dobru sezonu u Prvoj HNL. Prepoznali su to skauti portugalskog Rio Avea te ga doveli u svoje redove.

Iako se u njegovoj obitelji navija za Dinamo, u vrijeme kad je igrao u Rudešu Borevković je izjavio da Dinamo nije njegov klub, nego Rudeš, pa je to nešto kasnije, u 2021. godini, objasnio.

– U Dinamu nisam dobio pravu priliku, nisu vjerovali u mene, a Rudeš me afirmirao. I zato sam to rekao. Ali to ne znači da mi se netko zamjerio, jednostavno sam bio u generaciji sjajnih igrača predvođenih Filipom Benkovićem – rekao je tada Borevković za Germanijak.

Nakon odlaska iz Rudeša nevjerojatno je kako je brzo postao standardni prvotimac Rio Avea, doslovno od prve utakmice. U svoje dvije sezone u tom klubu Borevković je bio drugi pa treći najuspješniji igrač lige u dobivenim duelima (nerijetko više od 80 posto), a Rio Ave je došao do sedmog pa petog mjesta. Stavimo to u kontekst: peto mjesto je najbolji plasman u povijesti tog kluba. Međutim, iduće sezone je na klupskom planu, nakon odlaska trenera Carlosa Carvalhala, situacija otišla malo nizbrdo i Rio Ave je ispao iz lige.

Sigurno znate za onu situaciju kad neki igrač pri ispadanju svojeg kluba u drugu ligu jednostavno mora napraviti transfer u neki drugi klub jer je njegova kvaliteta iznad tog ranga. Isto se dogodilo i Borevkoviću, koji je bio jedna od rijetkih svijetlih karika Rio Avea u toj težoj sezoni i odmah ga je zgrabila Vitoria iz Guimarãesa. Moramo uzeti u obzir da je Portugal po rangu šesta liga Europe (na rubu ulaska u lige petice), a u prvoj sezoni Borevković je sa svojom momčadi kao standardni prvotimac i njezin četvrti najvredniji igrač došao do šestog mjesta i Europske lige za predstojeću sezonu. Ispred njih su bili samo portugalska "velika četvorka" Porto, Sporting, Benfica i Braga te Gil Vicente.

Promjena klauzule

Poprilično je neobično da je ovako važan igrač za klub otišao na posudbu u slabije natjecanje, a o njegovoj važnosti dosta govori i činjenica da je čelništvo Vitorije na Tonija prvotno zalijepilo odštetnu klauzulu od 50 milijuna eura. Objektivno gledajući, ovaj potez sigurno nije bio jednostavan upravi Hajduka jer Borevković u Vitoriji nije bio igrač s klupe ili tribine, već iznimno važna karika u uspješnom pohodu na Europu. Kad na to dodamo da su Vitoria i Hajduk u posudbu ubacili klauzulu da bijeli mogu zadržati Borevkovića za samo milijun eura nakon posudbe, svjesni smo da je tu bilo puno nagovaranja i pregovaranja.