Evo što regionalni mediji pišu o teškom porazu Hrvatske, Srbi se prisjetili utakmice koja nas još boli

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 19:57

Novine iz regije popratili su dramatičnu utakmicu naših rukometaša i raspisali se o tome

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva u danskom Herningu, gdje je u petak u polufinalu poražena od Njemačke s 28-31 (15-17). Tako će Hrvatska u nedjelju igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati). Pobjednik iz tog dvoboja će se protiv Njemačke boriti za naslov europskog prvaka.

Regionalni mediji popratili su dramatičnu utakmicu naših rukometaša i raspisali se.

'Granitna Njemačka u klasiku svladala Hrvatsku. Golman Wolff je bio junak Hrvatske, koja u jednom trenutku nije zabila gol čak sedam minuta', piše BiH portal Klix.ba.

'Hrvatska bez borbe za zlato', piše SportSport.ba, a Dnevni avaz donosi naslov: 'Kauboji položili koplja'

'Hrvati se raspali za deset minuta', piše Blic iz Srbije i navodi da je presudio početak drugog poluvremena. 'Srbija protiv njih napravila rukometnu senzaciju i ispala, a sada su Nijemci srušili Hrvate za finale Eura', piše Telegraf.rs. 'Tko se sada sjeća poraza od Srbije', pita se i Kurir. Podsjetimo, Srbija je u prvom krugu umalo izbacila Nijemce. Pobijedila ih je, a onda šokantno izgubila od Austrije i ispala.

Slovenski Sportklub navodi da je Njemačka dominirala u drugom poluvremenu, a Siol navodi da je hrvatski san završen.

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 1

I1
I1984
20:07 30.01.2026.

Ne zanima nas Šta drugi piše a u ostalom se pitam kad je uopće Istra bila u istoj regiji sa Čačkom…nikad!

