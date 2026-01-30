Naši Portali
TEŠKE PRONALAZE RIJEČI

Hrvatski rukometaši u šoku nakon poraza od Njemačke, Martinović: 'Da je trajalo još 10 minuta...'

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
30.01.2026.
u 19:42

Sigurno da smo razočarani, tužni. Nažalost izgubili smo. Loše smo otvorili drugo poluvrijeme, oni su svaku našu grešku iskoristili, odvojili se.

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je s 31:28 u polufinalu Eurpskog prvenstva od Njemačke. Izabranici Dagura Sigurdssona odigrali su odlično prvo poluvrijeme, ali su na kraju ipak otišli na odmor s minusom od dva gola (15:17). Utakmicu je prelomio loš ulazak u drugo poluvrijeme pa se Njemačka do 45. minute nekoliko puta odvojila na sedam golova prednosti i na kraju privela susret kraju.

Najbolji kod Hrvatske bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a pet je zabio kapetan Ivan Martinović, ali sve u prvom poluvremenu. Prvo ime Njemačke (i utakmice) bio je vratar Andreas Wolff s 14 obrana naspram osam obrana hrvatskih vratara. Prvi strijelac Nijemaca bio je Lukas Zerbe sa šest golova.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

Nakon poraza, prvi je pred kamere RTL televizije stao kapetan Ivan Martinović

- Mislim da smo prvo poluvrijeme jako dobro počeli, da smo imali rješenja u napadu, da smo bili agresivni u obrani. Možda je falilo to vraćanje u obranu. Loš ulazak u drugo poluvrijeme, nismo mogli zabiti gol. Ja sam i dalje ponosan na ekipu, turnir za nas još nije gotov. Imamo još jednu šansu za medalju - rekao je u uvodu.

- Mislim da smo bili blizu, vraćali smo se gol po gol... Nažalost je došlo prekasno. Da je utakmica trajala još deset minuta možda bi došlo do neriješenog. Četitke Njemačkoj na zasluženoj pobjedi i plasmanu u finale.

Što se dogodilo na početku drugog dijela?

- Teško je opisati što se dogodilo na početku drugog poluvremena. Ne znam zašto nismo nastavili kako smo igrali prvo poluvrijeme, je li nedostajalo energije... Njemačka ima i odličnu obranu i jednog od najbolji golmana na svijetu. Nismo htjeli riskirati sa sedam na šest.

Naravno da imamo snage za osvojiti broncu.

Javio se potom i Luka Cindrić:

- Sigurno da smo razočarani, tužni. Nažalost izgubili smo. Loše smo otvorili drugo poluvrijeme, oni su svaku našu grešku iskoristili, odvojili se. Poslije smo se probali vratiti, stići malo, ali nije bilo dosta. Nema mjesta tugovanju, igrati za broncu je velika čast za nas. Idemo se probati dobro odmoriti i skupiti glave. 

- Svatko od nas treba dati deset posto više i imat ćemo snage za broncu. Rezultat ne možemo kontrolirati, ali možemo se baciti na glavu. Najbitnije je što mi unutar sebe pričamo i vjerujemo u to sve što radimo. Vjerujemo da imamo kvalitetu i da nismo slučajno ovdje.

EP rukomet 2026. Luka Cindrić Ivan Martinović Hrvatska rukometna reprezentacija

