Hrvati upiru prstom u jednog čovjeka nakon poraza u polufinalu Eura: Malo su i pretjerali

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u u svoje četvrto finale na europskim prvenstvima nakon što je u petak u danskom Herningu u polufinalu ovogodišnjeg Eura poražena od Njemačke s 28-31 (15-17). Tako će Hrvatska u nedjelju igrati utakmicu za broncu protiv poražene reprezentacije iz drugog polufinala, u kojem će igrati Danska i Island (20.30 sati). Pobjednik iz tog dvoboja će se u nedjelju (18 sati) protiv Njemačke boriti za naslov europskog prvaka.

Najbolji hrvatski strijelac u polufinalu bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su postigli Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Matej Mandić je obranio jedan sedmerac.

Hrvati ne trebaju žaliti bez obzira na poraz, a navijači ne bi bili navijači da ne pronađu nekog krivca.

U porazu od Njemačke, dosta kritiziraju golmana Dominika Kuzmanovića.

''Razlika je večeras samo bila u golmanima, 13-7 za Wolfa protiv Kuzmanovića", "Bez golmana se ne može do finala", "Nismo imali golmana, čestitke Njemačkoj", "Da smo barem imali golmana", "Ovo je maksimum, bravo za Sigurdssona, imajući u vidu da smo turnir igrali bez golmana", samo su neki od komentara navijača Hrvatske na društvenim mrežama.

Neki idu dalje i smatraju da kompletna golmanska trojka, Kuzmanović, Mandić, Slavić nisu ni došli na europsko prvenstvo. Ovo je možda i malo loše od strane pojedinih hrvatskih navijača jer nas je popularni Kuzma čupao ranije, pa i na ovom prvenstvu.