Ante Čačić mora otpisati ogroman broj igrača Dinama, pogledajte tko sve 'visi'

Dinamov trener Ante Čačić želi raditi s momčadi u kojoj su 21 igrač i tri vratara. To znači da će morati uzeti debeli flomaster kako bi mogao prekrižiti sva imena koja mu nisu u prvom planu.

– Moj stav ostaje isti, to je broj igrača koji je optimalan za rad – potvrdio je Čačić i prvog dana zagrebačkih priprema.

Plavi su i u prošloj sezoni imali veliki kadar igrača, puno veći od te željene Čačićeve brojke, a s obzirom na veliki broj utakmica koje su imali, pokazalo se da im takav kadar i treba, ali moraju ga činiti kvalitetni igrači. No Čačić ih sad ima i puno više, barem nominalno. Jer, plavi su u prošloj sezoni imali puno igrača i na posudbama, a one su istekle i sad treba vidjeti što će i kako dalje.

Nevistić ovisi o Livakoviću

Dodatni je problem što druga momčad više ne može igrati drugu ligu, a i u njoj je bilo puno igrača koji su se željeli izboriti za ulazak u prvu momčad. Dakle, 15-ak igrača se plavima vratilo s raznih posudbi i teško je očekivati da će se sad naći u krugu onih koje će Čačić odabrati. Zapravo, samo su dvojica zasad sigurna. Antonio Marin dokazao se u Šibeniku, za razliku od prijašnje sezone kada je u Lokomotivi bio 'nevidljiv'. Iza sebe ima jako dobru sezonu i došlo je vrijeme da i u svom matičnom klubu pokaže da je igrač za njega. Dokazao je da može i da zna, a sad to treba pokazati i Čačiću. Tek mu je 21 godina i on bi doista trebao predstavljati blisku budućnost plavih, mogao bi biti igrač za velike stvari.

Vratar Ivan Nevistić drugi je koji se vratio, a mogao bi ostati. Dobro je branio u Lokomotivi, iako je imao pokoji kiks, ali ima ga svaki vratar. Nevistić je kalibar za Dinamo, no njegov je problem – Livaković. Prvi vratar Dinama i reprezentacije zasad je na odmoru, odradio je reprezentativne akcije, oženio se i do njegova povratka Nevistić je plava 'jedinica'. Livaković bi mogao i otići iz Dinama ovog ljeta, pogotovu odradi li kvalifikacije s plavima na pravoj razini. Može se očekivati da će stići ponude, a jedna takva navodno se sprema iz Lazija. No, ostane li kojim slučajem Livaković, logično je da Nevistić ponovno ode na posudbu, možda opet u Lokomotivu.

U lokosima je dobar bio i napadač Sandro Kulenović, no jasno mu je da će u konkurenciji napadača kakva je sad u Dinamu teško do prilike i brzo je odlučio, kao i mladi Vasilj, još neko vrijeme igrati u susjedstvu.

No i dalje ostaje puno igrača koji su ni na nebu ni na zemlji i tek treba vidjeti što će plavi s njima napraviti. Vratar Dinko Horkaš ostat će u Posušju na posudbi, Renato Josipović bio je u slovenskom Bravu, kao i stoper Stefan Milić. Plavi su se riješili jednog lijevog beka, Moubandjeu je istekao ugovor, ali još imaju i Marijana Čabraju koji je bio na posudbi u Ferencvarosu, a prošlu sezonu proveo je u ljubljanskoj Olimpiji u kojoj je bio i Neven Đurasek. U Kopru je bio Marko Đira, a sa spomenutim Antonijem Marinom u Šibeniku su bili Edin Julardžija i Ivica Vidović.

Zadnje godine ugovora

Kod Zorana Zekića u Slavenu Belupu bio je Ivijan Svržnjak, u Gorici Iyayi Atiemwen, koji se u svom nekadašnjem klubu nije vratio i na nekadašnje 'postavke', u vrijeme kada je igrao odlično i kada ga je Dinamo skupo platio; bio je loš kao i u Dinamu. Još godinu dana igrač plavih je i napadač Duje Čop, 32–godišnjak koji je bio na posudbi u Celju.

No tu nije kraj plavima koji će morati ovog ljeta rješavati svoj status. Danijel Štefulj nije se naigrao na lijevom beku otkako je u Dinamu. Gojak i Andrić su igrali, ali njima za godinu dana istječu ugovori, kao i stoperima Theophileu i Dilaveru. Deni Jurić krenuo je dobro, no ozljeda ga je zaustavila, a nakon povratka igrao je jako malo i neće biti iznenađenje ako ovaj napadač na jesen bude negdje na posudbi.

