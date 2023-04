Nije Čačić najveći krivac, već Barišić i njegovi 'savjetnici' koji ga štite i ignoriraju Šimića

Ne, nije Ante Čačić najveći krivac za debakl Dinama posljednjih tjedana koji je kulminirao ispadanjem od Šibenika u polufinalu Kupa. Najveći krivci su oni koji su ga štitili nakon što je još prije tri, četiri tjedna postalo jasno da je izgubio konce svlačionice. Ante Čačić u posljednjih šest utakmica dobio je samo jednu, a u tom razdoblju postao je i prvi trener plavih koji je dvaput u nizu izgubio od Šibenika.

Već prije četiri dana, nakon ligaškog remija od fenjeraša Gorice, postalo je jasno da trener više nema pobjednički gard, da je Dinamo postao gubitnička momčad. Bilo je tada onih u upravi koji su stidljivo postavili pitanje treba li barem razmisliti o Čačićevoj smjeni, no predsjednik Barišić nije želio niti čuti, kao što to nisu željeli čuti niti njegovi najlojalniji "savjetnici" Nikola Hanžel i Željko Marković.

Dinamo je, nažalost po njegove navijače, došao do toga da o treneru odlučuju ljudi koji uopće nemaju iskustva u sportskoj politici kluba, već su taj status "sudaca" stekli time što su u borbi protiv Mamićeve struje stali na Barišićevu stranu, na onu istu na koju je stao i Ante Čačić. I samo zbog toga je, potpuno nelogično, u velikom dijelu uprave trener zaslužio bezgranično povjerenje i kredite, iako u zadnjih šest utakmica ima negativan niz nakon kojeg bi u prošlosti bio smijenjen bilo koji Dinamov trener.

Nelogično je i da je Dinamo baš Antu Čačića postavio na mjesto sportskog direktora, a za to je direktni krivac Krešimir Antolić, koji mu je tu funkciju dao u dogovoru s predsjednikom Barišićem. Uz podebljani ugovor, naravno. A Čačić kao sportski direktor vjerojatno je najgori u povijesti maksimirskog kluba. Jer pola momčadi je rasprodao i dao na posudbu, a sada se žali što nema igrača koji bi donijeli impuls s klupe.

I zato, želi li Dinamo ove sezone barem do prvenstvenog naslova, Barišić i njegovi "savjetnici" moraju se probuditi, dok ne bude prekasno. Pa makar morali isplatiti Čačiću milijun i pol eura odštete. Dinamo ima čovjeka koji itekako može voditi sportsku politiku, to je Dario Šimić, no Hanžel, Marković i još neki od prvog dana odnose se prema njemu s velikom rezervom, s figom u džepu. A ni Barišić mu baš ne vjeruje, jer da mu vjeruje, dao bi mu potpune ovlasti u sportskoj politici. Jer, ostane li ovako, kaotična situacija u Dinamu, u kojoj nisu jasno podijeljene ovlasti, nastavit će se i dalje.