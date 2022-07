Nezgoda na kvalifikacijama: Amerikanka udarila u preponu i pala

Aktualna svjetska prvakinja na 100 metara s preponama Amerikanka Nia Ali ostala je bez plasmana u polufinale SP-a u američkom Eugeneu nakon što je u kvalifikacijama udarila u preponu i pala.

Amerikanka se borila za prvu poziciju s Jamajčankom Britany Anderson kada je udarila u pretposljednju preponu. Pokušala se nekako vratiti u pravi ritam, ali je udarila i u zadnju preponu te pala na stazu.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS Athletics - World Athletics Championships - Women's 100 Metres Hurdles - Heats - Hayward Field, Eugene, Oregon, U.S. - July 23, 2022 Nia Ali of the U.S. in action during her heat REUTERS/Lucy Nicholson Photo: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Bez plasmana je ostala i njezina sunarodnjakinja Alaysha Johnson, vlasnica drugog najboljeg rezultata ove sezone, koja je pogriješila na prvoj preponi.

Najbolje vrijeme kvalifikacija imala je Nigerijka Tobi Amusan, 12.40 što je novi afrički rekord.

Polufinale je na rasporedu danas, dva sata prije finala.

>> Cristiano Ronaldo ubrizgava botoks u penis, otkriveno zašto