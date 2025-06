Nezamislivo je u Dubrovniku moguće: Nadal protiv oskarovca Willa Smitha ili LeBron protiv Drogbe

Možete li zamisliti međusobno natjecanje jednog od najvećih NBA košarkaša LeBrona Jamesa, najvećeg igrača američkog nogometa Toma Bradyja, hollywoodske zvijezde Willa Smitha, nogometaša Didiera Drogbe i pjevača Marca Anthonyja? Da, teško je to zamislivo osim ako nije riječ o konjskim ili nekoj drugoj vrsti utrka. A baš takvo što dogodit će se ovog petka i subote u dubrovačkom akvatoriju.

Kad se već u Hrvatskoj nije ostvarila ideja utrka automobilske Formule 1, u Lijepu Našu stiže jedno drugo natjecanje najbržih bolida - ovaj put vodenih. Naime, u petak i subotu, u Dubrovniku će se održati natjecanje najbržih električnih glisera na svijetu nazvano E1.

Dvije od sedam utrka Svjetskog prvenstva već su održane i to na Arapskom poluotoku (Džeda, Doha), treća stanica je Dubrovnik iza kojeg slijede talijanski Lago Maggiore, kneževina Monaco, nigerijski Lagos te američki Miami. A sve te utrke, na kraju sezone, isfiltrirat će "vodenog šampiona".

Prošle sezone utrke su održane u Džedi, Veneciji, španjolskom Puerto Banusu (na Costa del Sol), u Monacu i na talijanskom jezeru Como što, na svoj način, govori o ekskluzivnosti ovog natjecanja pa tako i značaju održavanja u povijesnom hrvatskom gradu. Uostalom, evo što piše u najavnom tekstu na stranici organizatora (e1series.com):

"Povijesni hrvatski grad dočekuje Svjetsko prvenstvo 13. i 14. lipnja, a gledatelji će duž obale moći svjedočiti naletu najsuvremenijih električnih glisera za Veliku nagradu Dubrovnika. Kao domaćin, Dubrovnik se pridružuje prestižnoj skupini pomorskih gradova. Ovo natjecanje slijedi nakon otvaranja sezone u Džedi te drugog kruga natjecanja u Dohi gdje je Team Rafa preuzeo vodstvo ispred Aoki Racing Teama."

Ako se pitate po kome spomenuti timovi nose ime valja reći da je Steve Aoki američki DJ i glazbeni producent a da je Rafa iz ove priče jedan od najvećih tenisača svih vremena Rafael Nadal. A na utrkama UIM E1 Svjetskog prvenstva sudjeluju i timovi u vlasništvu niza drugih slavnih sportaša kao što su jedan od najvećih igrača američkog nogometa i branitelj naslova Tom Brady (Team Brady), nogometna legenda iz Bjelokosne obale Didier Drogba (Team Drogba), NBA zvijezda LeBron James (Team AlUla) i meksički vozač Formule 1 Sergio Perez (Team Checo). No, u ovoj priči su i oskarovac Will Smith (Westbrook Racing) te svjetski popularni glazbenik Marc Anthony (Team Miami).

Od svih vlasnika, natjecati se međusobno dosad su pokušali jedino Rafael Nadal i Will Smith. Zbilo se to lani na talijanskom jezeru Como gdje je Smith, za dlaku, pobijedio Nadala ali na vrlo skraćenoj stazi. Pri tome su se obojica pomučila stati u relativno tijesan kokpit što znači da je to gotovo pa nemoguća misija za robusnog LeBrona Jamesa (206 cm) koji je kazao:

- Prilika da budem vlasnik E1 tima, koji predstavlja najvišu razinu inovacija u sportu, nevjerojatno je uzbudljiva. E1 je natjecanje koje predstavlja revoluciju u natjecanjima na vodi i ja sam ponosan da sam dio te ekspanzije.

Dakako, nitko od spomenutih s tim jurilicama utrke ne vozi osobno već imaju svoje pilote pa tako LeBron ima pilotkinju, Britanku Catie Munnings a u upravljačke vještine žene uzdaju se i sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady (Emma Kimilainen) i nogometni as Didier Drogba (Oban Duncan). Zapravo, svi timovi imaju muško-ženski pilotski tandem jer se vodilo računa i o spolnoj ravnopravnosti.

U ukupnom poretku u vodstvu je Team Rafa (72 boda), ispred Aoki Racing Teama (69), ispred Westbrook Racinga Willa Smitha (38 bodova) i Team Blue Risinga kojem je vlasnik indijska kriketaška zvijezda Virat Kohli.

S obzirom na to da će smještajni, i logistički, domaćin svim ovim timovima biti tvrtka Adriatic Luxury Hotels nije nemoguće da se u nekom od hotela ovog lanca (primjerice u Excelsioru) ukaže netko od spomenutih "celebrityja".

Cijela priča vezana je na zelene politike, dekarbonizaciju prijevoznih sredstava ali i na regeneraciju obalnih područja i morskih ekosustava kroz održive projekte, pa je suosnivač i izvršni direktor E1-a, inače inženjer zrakoplovstva i nekad NASA-in suradnik, Rodi Basso rekao:

- Oduševljeni smo što će se E-1 natjecanje odvijati u hrvatskim vodama. Kulturno bogat povijesni grad Dubrovnik postat će jedna od naših najslavnijih destinacija do sada. Ohrabrujuće je vidjeti još jedan europski grad ikonu kako pomaže u pokretu ka održivom sportu.