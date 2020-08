Neymar zbog velike gluposti propušta finale Lige prvaka?

Paris Saint-Germain prvi je put u svojoj povijesti u finalu Lige prvaka. Francuski prvak u polufinalu je s rezultatom 3:0, puno jednostavnije nego što se očekivalo, svladao RB Leipzig. Moderni taktički genij Julian Nagelsmann uspio je ove sezone u Ligi prvaka iznenaditi i nadmudriti velika trenerska imena poput Josea Mourinha i Diega Simeonea, ali ne i Thomasa Tuchela, svojeg najvažnijeg mentora u trenerskoj karijeri. Kad je 2007. godine Thomas Tuchel u Augsburgu za utakmicu protiv Gersthofena angažirao tada tek 20-godišnjeg Nagelsmanna za skautiranje, ovaj nije ni u primisli imao da će se 13 godina kasnije s “čovjekom koji mu je tada spasio karijeru” susresti u polufinalu Lige prvaka. Priča o čovjeku koji je s kamerom, olovkom i komadom papira sa svojom djevojkom (sadašnjom suprugom) impresionirao Tuchela u svojem prvom skautskom angažmanu nakon pobjede Leipziga bila bi u najmanju ruku bila bajkovita, no učitelj je u ovoj priči ipak pobijedio 13 godina mlađeg učenika.

Velika glad za pobjedom

– Za mene je najvažniji način na koji smo se branili. Imali smo dobru kombinaciju odlučnosti, duha i kvalitete. Bili smo izuzetno fokusirani i započeli utakmicu s pravim pristupom, a kada je tako, onda nas je teško zaustaviti. Nismo radili velike taktičke promjene, naravno da se morate prilagoditi suparniku, ali ne previše. Bilo je važno pokazati svoju snagu, a moji su igrači pokazali i veliku glad za pobjedom. Kontrolirali smo međuprostore i njihove protunapade, a usto smo i koristili brzinu Di Marije, Mbappéa i Neymara – rekao je Tuchel.

Leipzigov strateg je držao liniju što je bliže moguće svojim vratima kako bi skratio prostor, a PSG ipak nije napadao po tom sistemu, već je visokim pritiskom vrebao pogreške zadnje i vezne linije Leipziga, što se ispostavilo sjajnim planom. Parižani su visokim pritiskom na obranu njemačke momčadi izrodili čak pet velikih prilika iz pogrešaka suparnika samo u prvom dijelu.

– Moramo prihvatiti ovaj rezultat jer nismo mogli prići utakmici na način na koji smo željeli. Protivnik je bio bolji, čak i da smo mogli popraviti mnogo toga u našoj igri, to vjerojatno ne bi bilo dovoljno za pobjedu. Dobro smo krenuli, ali onda smo primili prvi gol, no drugi nas je dotukao. Ipak, ponosan sam jer su moji igrači igrali sa srcem. Mogu prihvatiti kada je protivnik bolji. Nama preostaje i dalje napredovati. To je proces u kojemu trebate svladavati prepreke. Pokušat ćemo sljedeće godine ponoviti ovakav rezultat – istaknuo je Nagelsmann.

Olmo zamijenjen nakon 45.

Čak ni Nagelsmannova famozna prilagodba nije urodila plodom. Mijenjao je formacije u 4-3-3, pa u 4-2-3-1, pa u 4-1-4-1, no PSG je za svaku od tih opcija imao rješenje. Nisu pomogle ni brze četiri izmjene u drugom dijelu (prosječni Olmo zamijenjen u pauzi) budući da su favoriti potvrdili pobjedu pogotkom Bernata u 56. minuti. Do kraja utakmice igrači Leipziga mogu biti zadovoljni što nisu izgubili i s više pogodaka razlike.

– Osjećam se kao da sam na Svjetskom prvenstvu jer smo uspjeli stvoriti grupu gdje svi znaju svoju važnost i rade svoj posao. Puno se družimo izvan terena, za neke je to možda previše, ali tako osvajamo titule. Kada sam se ozlijedio, mislio sam da ništa od Lige prvaka za mene, plakao sam cijelu noć. Ujutro sam se sabrao, rekao sam da moram biti dio ovog putovanja, čak i ako ne budem igrao, da donesem dobro raspoloženje ekipi – rekao je Kylian Mbappé koji s 21 godinom ima priliku napraviti što većina nogometaša ne uspije cijelu svoju karijeru, nakon osvajanja Svjetskog prvenstva osvojiti i najprestižnije klupsko natjecanje, Ligu prvaka.

Svjetski mediji pak bruje o mogućoj Uefinoj suspenziji Neymara. Naime, brazilski nogometaš mogao bi propustiti finale Lige prvaka zbog gluposti koju je napravio nakon utakmice, zamijenio je dres s Marcelom Halstenbergom. Uefa je strogo zabranila razmjenu dresova na završnom turniru Lige prvaka zbog koronavirusa. Prema novim pravilima Uefe, igrači koji zamjene dresove moraju u izolaciju na 12 dana, a kako je finale već za četiri dana, Neymar bi ga mogao propustiti.