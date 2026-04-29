Nevjerojatno: Sabalenka propustila šest meč-lopti i ispala s turnira u Madridu

Američka tenisačica Hailey Baptiste priredila je veliko iznenađenje na WTA 1000 turniru u Madridu , izbacivši prvu igračicu svjeta Bjeloruskinju Arynu Sabalenku u četvrtfinalu s 2-6, 6-2, 7-6 (6) nakon što je Sabalenka propustila čak šest meč-lopti.

Sabalenka je u desetom gemu trećeg seta imala pet meč-lopti na servis Amerikanke, ali 32. igračica svijeta hrabrom igrom spasila se, a zatim i u tie-breaku gemu spasila Bjeloruskinji još jednu priliku za pobjedu kod rezultata 5-6. Baptiste je potom postigla tri uzastopna poena i iskoristila prvu priliku za pobjedu za jednu od najvećih pobjeda u karijeri.

„Definitivno sam bila jako nervozna. U ponedjeljak sam imala sto prilika i sve sam ih propustila, Rekla sam si da ako ovaj put dobijem priliku za pobjedu, moram iskoristiti prvu“, rekla je Baptiste, koja je tek druga Amerikanka koja je u Madridu pobijedila broj jedan u ženskom tenisu. Prije Baptiste, to je uspjelo samo devetoj nositeljici Sereni Williams 2012. godine protiv najbolje na WTA ljestvici, također Bjeloruskinje Viktorije Azarenke.

"Odigrala je nekoliko sjajnih poena. Imala sam priliku ili dvije, ali nisam ih iskoristila. Hrabro je igrala u ključnim trenucima i zaslužila je pobijediti“, bila je puna hvale za svoju protivnicu na konferenciji za novinare Sabalenka, braniteljica naslova.

U polufinalu će Baptiste igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve. Deveta nositeljica je u utorak bila 2-0 bolja u setovima od Kanađanke Leylah Fernandez.

Preostali četvrtfinalni mečevi u ženskoj konkurenciji održat će se danas, a Ukrajinka Marta Kostjuk izaziva Čehinju Lindu Noskovu, dok će u meču nenositeljica rekete ukrstiti Čehinja Karolina Pliskova i Austrijanka Anastasia Potapova. Potonja je u osmini finala eliminirala drugu nositeljicu, Kazahstanku Jelenu Ribakinu.

Poznati su svi četvrtfinalisti u muškoj konkurenciji. Prvi igrač svijeta, Talijan Jannik Sinner, izaziva mladog Španjolca Rafaela Jodara, a Francuz Arthur Fils, pod vodstvom trenera Gorana Ivaniševića, pokušat će nastaviti dobru formu protiv Čeha Jirija Lehečke.

U četvrtak će se održati mečevi između Nijemca Alexandera Zvereva i Talijana Flavija Cobollija, te branitelja naslova Norvežanina Caspera Ruuda, i belgijskog iznenađenja Alexandrea Blockxa.