Kraj za Čilića u Nizozemskoj: Izbacio ga je nekada prvi igrač svijeta

Hrvatski tenisač Marin Čilić zaustavljen je u subotu u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Hertogenboschu, bolji od njega je nakon sat i 48 minuta igre sa 6-2, 3-6, 6-1 bio osmi tenisač svijeta Rus Danil Medvjedev.

U meču koji je prekinut jučer zbog kiše kod rezultata 1-1, Čilić je pet puta gubio svoj servis, a suparniku ga je uzeo tri puta. Ono što je presudilo bile su neprisiljene greške kojih je Čilić napravio dvostruko više od Medvjedeva - 38 naprama 19.

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Ovo je bio njihov peti međusobni ogled i četvrta pobjeda ruskog tenisača. Medvjedev je nekada bio prvi igrač svijeta, riječ je o pobjedniku US Opena iz 2021. i čovjeku koji je tri puta gubio finala na Australian Openu. Nesumnjivo je jedan od najtalentiranijih igrača današnjice, ali često mu se spotiče manjak interesa za tenis. Trenutačno je osmi igrač svijeta.