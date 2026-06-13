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Donna Vekić kao sretna gubitnica izborila finale turnira u Londonu: Evo koliko je time zaradila

Queen's Club Championships
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 18:48

Osim velike svote novca, osigurala si je i veliki napredak na WTA ljestvici. U slučaju poraza skočit će sa 76. na 44. mjesto WTA ljestvice

Donna Vekić u glavni ždrijeb turnira na travntaoj podlozi u Queen's Clubu upala je tek kao sretna gubitnica. U posljednjem kolu kvalifikacije bolja od 29-godišnje Osječanke bila je Ruskinja Anna, a Vekić je mjesto na turniru dobila tek kada je nastup otkazala Ukrajinka Marta Kostjuk. Zato je još impresivnije što je hrvatska predstavnica pobjedom nad Katie Boulter 6:1 i 6:3 osigurala svoje drugo finale ove godine.

Vekić će tako u finalu jakog turnira iz serije WTA 500 koji mnogim igračicama služi kao priprema za Wimbledon igrati protiv bolje iz dvoboja Emme Raducanu i Ive Jović. Pokušat će doći do prvog naslova ove sezone nakon što je u finalu turnira u istanbulu izgubila od Marije Timofeejeve.

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Vekić si je ovom pobjedom osigurala i vrlo lijepu zaradu. Poražena igračica u finalu londonskog turnira kući odnosi nešto više od 157 tisuća eura što je minimalni iznos koji Vekić može zaraditi. Ako pobijedi, taj će se iznos 'poduplati' pa će Vekić zaraditi velikih 255 tisuća eura. Ovom pobjedom, njena zarada u karijeri porasla je na velikih 9.2 milijuna eura.

Osim velike svote novca, osigurala si je i veliki napredak na WTA ljestvici. U slučaju poraza skočit će sa 76. na 44. mjesto WTA ljestvice. Pobjedom bi taj plasman dodatno popravila pa bi tako od ponedjeljka mogla biti 38. tenisačica svijeta.
Ključne riječi
London zarada Finale Donna Vekić

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