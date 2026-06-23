Jedna osoba poginula, a osam je ozlijeđeno nakon stampeda u Jordanu tijekom gledanja SP-a

Jedna je osoba poginula, a osam je ozlijeđeno nakon stampeda navijača u središtu Ammana prilikom praćenja utakmice Svjetskog prvenstva između Jordana i Alžira u utorak ujutro, izvijestila je Jordanska novinska agencija.

Incident se dogodio na Hašemitskom trgu, gdje se veliki broj navijača okupio u glavnom gradu kako bi gledao poraz Jordana od Alžira 2-1. Ekipe hitne pomoći prevezle su devet ozlijeđenih osoba u bolnicu nakon što su velika gužva i kretanje gomile na mjestu događaja doveli do stampeda. Jedan od ozlijeđenih kasnije je preminuo, dok su ostali zadobili lakše do umjerene ozljede.

Veliki broj osoba okupile su se diljem glavnog grada kako bi pratile utakmicu Jordana, koji po prvi puta sudjeluje na Svjetskom prvenstvu.