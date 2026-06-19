Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Poslušaj
ITF Wheelchair Tennis turnir

Sirius Open 2026 ponovno okuplja svjetsku elitu paratenisa u Zagrebu

Sirius Open
Foto: Sirius Open
1/4
VL
Autor
Promo
19.06.2026.
u 12:33

Kao jedan od međunarodnih turnira, Sirius Open s ponosom predstavlja Hrvatsku na globalnoj sportskoj sceni te je najstariji međunarodni teniski događaj za para sportaše u Hrvatskoj

Zagreb će od 26. do 28. lipnja biti domaćin međunarodnog ITF Wheelchair Tennis turnira Sirius Open 2026, jednog od najznačajnijih turnira paratenisa u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje okupit će 41 natjecatelja iz čak 20 zemalja svijeta, uključujući predstavnike Europe, Azije, Afrike i Sjeverne Amerike. Sirius Open već tradicionalno potvrđuje status Zagreba kao jednog od važnijih europskih središta paratenisa te promovira sport, inkluziju i jednakost kroz vrhunsko međunarodno natjecanje.

Natjecanja će se održati u muškoj, ženskoj, quad te juniorskim konkurencijama. Na turniru će nastupiti brojni međunarodno priznati igrači, među kojima su predstavnici Velike Britanije, Južne Koreje, Španjolske, Portugala, Izraela, Turske, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Sirius Open
Foto: Sirius Open

Hrvatske boje na ovogodišnjem turniru branit će Ante Kolunđija, Sven Maretić, Anto Joskić i Jozo Miloš.

Posebnu vrijednost turniru daje i snažna zastupljenost mladih igrača i igračica koji će nastupiti u juniorskim konkurencijama, što potvrđuje važnost Sirius Opena u razvoju budućih generacija tenisača u kolicima.

Ponosni smo što i ove godine nastavljamo bogatu tradiciju te organiziramo vrhunsko natjecanje za parasportaše, i to već 16. godinu zaredom. Na ovaj način kontinuirano osiguravamo hrvatskim natjecateljima priliku za nastup na najvišoj međunarodnoj razini, u svom gradu i pred domaćom publikom. Iznimno nas veseli velik odaziv mladih igrača te jaka juniorska konkurencija, što nam daje nadu u svijetlu budućnost paratenisa. Nadamo se da će i ovo izdanje Sirius Opena biti poticaj svim mladim osobama s invaliditetom na bavljenje sportom te aktivno uključivanje u društvo“, izjavio je Bojan Kovač, direktor turnira.

Sirius Open
Foto: Sirius Open

Kao i prethodnih godina, Sirius Open je dio UNIQLO Wheelchair Tennis Toura, koji okuplja vrhunske parateniske turnire diljem svijeta. Kao jedan od međunarodnih turnira, Sirius Open s ponosom predstavlja Hrvatsku na globalnoj sportskoj sceni te je najstariji međunarodni teniski događaj za para sportaše u Hrvatskoj. Cilj mu je potaknuti pozitivne promjene i povećati svijest javnosti o ovom inspirativnom sportu te njegovom značajnom utjecaju na zajednicu..

Više informacija o turniru i natjecateljima dostupno je na službenoj web stranici te Facebook stranici Sirius Open.

Sirius Open
Foto: Sirius Open

Ključne riječi
paratenis Sirius Open

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!