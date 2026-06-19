Sirius Open 2026 ponovno okuplja svjetsku elitu paratenisa u Zagrebu

Zagreb će od 26. do 28. lipnja biti domaćin međunarodnog ITF Wheelchair Tennis turnira Sirius Open 2026, jednog od najznačajnijih turnira paratenisa u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje okupit će 41 natjecatelja iz čak 20 zemalja svijeta, uključujući predstavnike Europe, Azije, Afrike i Sjeverne Amerike. Sirius Open već tradicionalno potvrđuje status Zagreba kao jednog od važnijih europskih središta paratenisa te promovira sport, inkluziju i jednakost kroz vrhunsko međunarodno natjecanje.

Natjecanja će se održati u muškoj, ženskoj, quad te juniorskim konkurencijama. Na turniru će nastupiti brojni međunarodno priznati igrači, među kojima su predstavnici Velike Britanije, Južne Koreje, Španjolske, Portugala, Izraela, Turske, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Foto: Sirius Open

Hrvatske boje na ovogodišnjem turniru branit će Ante Kolunđija, Sven Maretić, Anto Joskić i Jozo Miloš.

Posebnu vrijednost turniru daje i snažna zastupljenost mladih igrača i igračica koji će nastupiti u juniorskim konkurencijama, što potvrđuje važnost Sirius Opena u razvoju budućih generacija tenisača u kolicima.

„Ponosni smo što i ove godine nastavljamo bogatu tradiciju te organiziramo vrhunsko natjecanje za parasportaše, i to već 16. godinu zaredom. Na ovaj način kontinuirano osiguravamo hrvatskim natjecateljima priliku za nastup na najvišoj međunarodnoj razini, u svom gradu i pred domaćom publikom. Iznimno nas veseli velik odaziv mladih igrača te jaka juniorska konkurencija, što nam daje nadu u svijetlu budućnost paratenisa. Nadamo se da će i ovo izdanje Sirius Opena biti poticaj svim mladim osobama s invaliditetom na bavljenje sportom te aktivno uključivanje u društvo“, izjavio je Bojan Kovač, direktor turnira.

Foto: Sirius Open

Kao i prethodnih godina, Sirius Open je dio UNIQLO Wheelchair Tennis Toura, koji okuplja vrhunske parateniske turnire diljem svijeta. Kao jedan od međunarodnih turnira, Sirius Open s ponosom predstavlja Hrvatsku na globalnoj sportskoj sceni te je najstariji međunarodni teniski događaj za para sportaše u Hrvatskoj. Cilj mu je potaknuti pozitivne promjene i povećati svijest javnosti o ovom inspirativnom sportu te njegovom značajnom utjecaju na zajednicu..

Više informacija o turniru i natjecateljima dostupno je na službenoj web stranici te Facebook stranici Sirius Open .