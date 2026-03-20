Nevjerojatno: pas je riješio misterij nestanka najvrjednijeg pehara na svijetu!

Četiri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 1966. godine, Engleska je bila u nogometnoj groznici. U srcu Londona, u dvorani Westminster Central Hall, kao dio izložbe maraka Stampex, izložen je najvrjedniji predmet u svijetu sporta, pehar Julesa Rimeta namijenjen svjetskom prvaku.

Engleski nogometni savez (FA) dobio je dopuštenje da ga javno izloži pod uvjetom da bude pod stalnim nadzorom. Dva uniformirana policajca čuvala su ga danonoćno, uz dodatna dva u civilu tijekom dana, a bio je osiguran na tada vrtoglavih 30.000 funta. Izrađen od pozlaćenog srebra na postolju od poludragog kamena, pehar koji je prikazivao grčku božicu pobjede Nike bio je više od trofeja, bio je simbol globalne dominacije. No, upravo je ta simbolika postala meta drskih lopova u jednoj od najbizarnijih krađa u sportskoj povijesti.

Sve se odigralo u nedjelju, 20. ožujka 1966. godine. Dok su u dvorani odjekivale melodije s metodističke mise, čuvari su bili na svojoj redovnoj pauzi. U tom kratkom periodu, lopovi su iskoristili priliku. Ušli su kroz stražnja vrata, prišuljali se vitrini, obili bravu i jednostavno odšetali s trofejom. Nije bilo svjedoka, buke ni tragova borbe.

Scotland Yard je preuzeo slučaj, a vijest o nestanku nacionalnog ponosa odjeknula je svijetom, bacivši sjenu srama na organizatore Svjetskog prvenstva. Istraga je tapkala u mraku, a opisi osumnjičenika bili su proturječni i beskorisni. Engleska je s nevjericom gledala kako se najveći sportski događaj pretvara u prvorazredni kriminalistički slučaj.

Dan nakon krađe, predsjednik FA-a, Joe Mears, primio je anonimni poziv. Glas s druge strane tražio je otkupninu od 15.000 funta, zaprijetivši da će u suprotnom pehar rastopiti. Policija je odmah organizirala klopku. Detektiv inspektor Charles Buggy glumio je Mearsovog pomoćnika, noseći kovčeg napunjen lažnim novčanicama.

Sastanak s posrednikom, kasnije identificiranim kao sitni kriminalac Edward Betchley, dogovoren je u Battersea Parku. No, Betchley je tijekom vožnje primijetio da ih prate i pokušao je pobjeći, ali je ubrzo uhićen. Ipak, odbio je otkriti gdje je trofej. Dok je policija mislila da je u slijepoj ulici, sudbina je imala drugačiji plan. Sedam dana nakon krađe, stanoviti David Corbett šetao je svog psa Picklesa po južnom Londonu kada je pas počeo njuškati sumnjivi paket zamotan u novine ispod grma. Unutra je bio pehar Julesa Rimeta. Pickles je postao nacionalni heroj, a Engleska je odahnula.

Godinama se vjerovalo kako je Betchley, koji je osuđen na dvije godine zatvora, bio jedini krivac. On je tvrdio da je bio samo posrednik unajmljen za 500 funta. Prava istina otkrivena je tek 2018. godine, kada je istraživački novinar Tom Pettifor, na temelju svjedočenja člana obitelji, identificirao kradljivca kao londonskog gangstera Sidneyja Cugullerea.

On je, uz pomoć brata Rega, ukrao trofej "iz čistog uzbuđenja", a ne zbog novca. Shvativši da ga ne mogu prodati, braća su se uspaničila i odlučila ga se riješiti, što je na kraju dovelo do njegovog pronalaska. Zanimljivo je da je FA nakon ovog incidenta, bez znanja Fife, potajno izradio repliku pehara za proslave. Ta je replika desetljećima kasnije izazvala pomutnju kada ju je Fifa na aukciji kupila za više od 250.000 funta, vjerujući da se možda radi o izgubljenom originalu.

Iako je priča iz 1966. imala sretan kraj, sudbina originalnog pehara bila je zapečaćena 17 godina kasnije, i to na drugom kraju svijeta. Nakon što je Brazil 1970. godine treći put osvojio Svjetsko prvenstvo, dobio je pravo trajno zadržati pehar Julesa Rimeta. Trofej je bio izložen u sjedištu Brazilskog nogometnog saveza (CBF) u Rio de Janeiru, smješten u vitrinu od neprobojnog stakla. No, kao i u Londonu, sigurnost je imala katastrofalnu manu. Dok je prednje staklo bilo sigurno, stražnja strana vitrine bila je izrađena od običnog drva. U noći s 19. na 20. prosinca 1983. godine, banda predvođena bankarom Sérgiom Peraltom svladala je noćnog čuvara, polugom razvalila drvenu pozadinu vitrine i ukrala trofej.

Ovaj put nije bilo sretnog završetka. Pehar Julesa Rimeta više nikada nije viđen. Glavna teorija bila je da su ga lopovi rastopili kako bi prodali zlato. Međutim, ta teorija je upitna jer trofej nije bio od čistog zlata, već od pozlaćenog srebra, čija bi vrijednost nakon taljenja bila neusporedivo manja od one koju bi imao kao unikatni artefakt na crnom tržištu.

Mozak operacije i njegovi suradnici na kraju su uhićeni, ali su godinama bili u bijegu i izbjegavali pravdu. Većina ih je kasnije umrla, što nasilnom smrću, što od bolesti, odnijevši tajnu o sudbini pehara sa sobom u grob. Brazilski nogometni savez je 1984. dobio utješnu repliku, ali originalni simbol nogometne slave, trofej koji su nacisti pokušali ukrasti tijekom rata, a londonski gangsteri sakrili u šupi za ugljen, zauvijek je izgubljen, ostavivši iza sebe jednu od najvećih i najintrigantnijih misterija u povijesti sporta.