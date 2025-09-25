Nevjerojatan crni niz u Zagrebu, Barcelona je dolazila 13 puta i još nije izgubila

Rukometaši Zagreba danas u Areni (18.45 sati) dočekuju moćnu, jaku Barcelonu, u susretu 3 kola elitne skupine Lige prvaka. Nije prošlo dugo vremena od spektakularnih rukometnih utakmica Areni. Mislimo tu na sjajne siječanjske dane kada je Hrvatska izborila u Zagrebu plasman u finale svjetskog prvenstva.

Oprostio se a opet igra u Areni

Ali, ne treba zaboraviti ni ožujsku utakmicu kvalifikacija za odlazak an EP kada je pred 15 000 navijača Hrvatska svladala Češku i oprostila se od Igora Karačića, Domagoja Duvnjaka i Ivana Pešića. Njih trojica su se oprostila do reprezentativnog ali ne i od klupskog dresa.Tako će večeras u Areni ponovno zaigrati Igor Karačić prvi put u dresu Zagrebu.

- Jedva čekam tu prvu domaću utakmicu u Areni. Otkad sam došao u Zagreb stalno smo na putovanjima i gostovanjima, i iskreno se veselim igrati pred našom publikom. Veselim se ponovno doživjeti emociju koju smo osjetili pred našim ljudima na Svjetskom prvenstvu. Nije lako nadomjestiti tri ili četiri stožerna igrača koja je Zagreb izgubio od kraja prošle sezone, i zato ponavljam da će nam trebati vremena da se posložimo i uigramo kako treba. Molio bih sve da pokažu malo strpljenja i vjere u ovog trenera i u ovu ekipu. Ono što ja, ispred svlačionice, mogu reći jest da ćemo trenirati, pripremati se i iz utakmice u utakmicu davati svoj maksimum na terenu. Vjerujem da ova ekipa ima to nešto i da će se to s vremenom i pokazati – rekao je Karačić.

Bit će ovo 27 međusobna utakmica Zagreba i Barcelone i da se danas vratimo na početke devedesetih onda bi ovo bio veliki derbi europskog rukometa. Naime, u to vrijeme ova dva kluba stalno su se nalazila u finalima Kupa prvaka. Zagreb je imao peh što je u njegovo zlatno vrijeme postojala Barcelona. Još jača i moćnija pa je Zagreb od njih izgubio tri finala. Mijenjali su se igrači i treneri Zagreba li nitko nije uspio pored Barcelona. U tih 26 prijašnjih utakmica Zagreb je samo jednom pobijedio i to u gostima, 2012. godine kada je na klupi sjedio Ivica Obran, danas trener rukometašica Podravka Vegete. U 13 utakmica odigranih u Blau Grani Zagreb je uz tu jednu pobjedu upisao 12 poraza.

Bilo je to i prilično teških poraza, kao onaj 2015. godine u četvrtfinalu. Izgubio je Zagreb s minus 22 pogodaka razlike, i to na klupi s Veselinom Vujovićem. Najmanji poraz Zagreb je upisao 2001. i 2010. godine kada su gubili s po tri pogotka razlike. Jasno, najbolniji su bili gostujući poraz i tri finala. Za tri poraza bila su s minus devet, deset i jedanaest pogodaka razlike.

U Zagrebu je također odigrano 13 međusobnih utakmica. Zagreb je samo jednom odigrao neodlučeno dok je 12 puta izgubio. Taj jedini domaći bod Zagreb je izborio 1999. godine, kada je u prvoj utakmici finala bilo 22:22. Trener je bio pokojni Velimir Kljaić. U to vrijeme Zagreb je imao strašnu momčad – Bilić, Džomba, Šprem, Tomljanović, Saračević, Maglajlija, Udovičić, Dominiković, Jović, te na vratima Losert i Bašić. A na drugoj strani još jača Barcelona - Šepkin, Masip, Guijosa, Urdanagin, Ortega, O'Callaghan, Garrarlda, Svensson, Barrufet i naš Patrik Ćavar.

Kada je navijač udario suca

Ta utakmica pamtit će se po incidentu kad je domaći navijač utrčao na teren i udario suca.

- Kada je suđenje loše teško je obuzdati tako veliku masu navijača. Pojedinac uvijek iskoči. Nažalost, to se dogodilo. Utakmica je po svim pravilima trebala biti prekinuta, no samo suci znaju zašto nije i to dovoljno govori da suci nisu imali tri čiste. Valjda su mislili da će Barcelona u Zagrebu uvjerljivo slaviti kako bi uzvrat bio samo formalnost. Oni su u Zagreb došli s točnim uputama i točno su napravili što i je bilo rečeno – rekao je tada, nakon te utakmice, Zoran Gobac, u to vrijeme dopredsjednik kluba.

Tu utakmicu sudili su Danci Boye i Jensen. Na kraju je Zagreb bio samo novčano kažnjen, uzvrat u Barceloni bio je doista formalnost – samo plus 11 za Barcelonu.

- Bez obzira na ime protivnika, danas imamo novu priliku za dokazivanje. Novih 60 minuta u kojima se iskreno nadam da ćemo pružiti fantastičnu partiju i, uz podršku naših navijača, koje ovim putem pozivam da dođu u što većem broju – prirediti pravo iznenađenje - rekao je Filip Glavaš.