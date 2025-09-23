Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON DVA PORAZA

Glavaš i Karačić uoči Barce: U četvrtak je nova prilika

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
23.09.2025.
u 23:42

"Jedva čekam tu prvu domaću utakmicu u Areni. Otkad sam došao u Zagreb stalno smo na putovanjima i gostovanjima, i iskreno se veselim igrati pred našom publikom," rekao je Karačić koji se ovoga ljeta nakon 15 godina vratio u Hrvatsku.

Nakon dva uvodna poraza, pred rukometašima Zagreba utakmica je 3. kola B skupine Lige prvaka. U četvrtak u zagrebačku Arenu dolazi španjolska Barcelona.

Hrvatski prvak je u novu europsku sezonu ušao s gostujućim porazima od Eurofarm Pelistera (23-25) i Orlen Wisle Plock (27-30). S druge strane Barca je dobila Gudme (37-32), a potom kod kuće izgubila od Magdeburga (21-22).

"Nije ugodan osjećaj kada se gubi. U prva dva kola išli smo po pobjedu, ali, nažalost, to nismo uspjeli ostvariti. Ipak, vjerujem da ova ekipa ima puno prostora za napredak i da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. U goste nam sada dolazi Barca, uvijek iznimno jaka momčad. Sigurno nas čeka težak ispit u četvrtak, ali uz pravi angažman i podršku naše publike s tribina vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu i doći do bodova," kazao je trener Andrija Nikolić.

Konferenciji za novinare prisustvovali su i rukometaši Igor Karačić i Filip Glavaš.

"Jedva čekam tu prvu domaću utakmicu u Areni. Otkad sam došao u Zagreb stalno smo na putovanjima i gostovanjima, i iskreno se veselim igrati pred našom publikom," rekao je Karačić koji se ovoga ljeta nakon 15 godina vratio u Hrvatsku.

"Veselim se ponovno doživjeti emociju koju smo osjetili pred našim ljudima na Svjetskom prvenstvu. Nije lako nadomjestiti tri ili četiri stožerna igrača koja je Zagreb izgubio od kraja prošle sezone, i zato ponavljam da će nam trebati vremena da se posložimo i uigramo kako treba. Molio bih sve da pokažu malo strpljenja i vjere u ovog trenera i u ovu ekipu. Ono što ja, ispred svlačionice, mogu reći jest da ćemo trenirati, pripremati se i iz utakmice u utakmicu davati svoj maksimum na terenu. Vjerujem da ova ekipa ima to nešto i da će se to s vremenom i pokazati," dodao je.

I Filip Glavaš je naglasio kako "četvrtak donosi novu priliku za dokazivanje".

"Žao nam je zbog poraza u prva dva kola. Dali smo sve od sebe, ali nešto je nedostajalo. Bez obzira na ime protivnika, četvrtak donosi novu priliku za dokazivanje. Novih 60 minuta u kojima se iskreno nadam da ćemo pružiti fantastičnu partiju i uz podršku naših navijača, koje ovim putem pozivam da dođu u što većem broju, prirediti pravo iznenađenje," poručio je.

Nakon prva dva kola na vrhu skupine su Magdeburg i Wisla sa po dvije pobjede, a osim Zagreba dva poraza je upisao i Gudme. Susret Zagreba i Barcelone je u četvrtak, 25. rujna s početkom u 18.45 sati u Areni Zagreb.
Ključne riječi
rukomet RK Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još