Velika najava u metropoli: 'Zagreb ćemo vratiti u doba kad se osvajao Kup prvaka!'

Rukometni klub Zagreb i Ina potpisali su ugovor o produljenju suradnje. Ovoga puta potpis nije bio na papiru, već na novom dresu. Ugovor su potpisali Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine, i Vedran Šupuković, sportski direktor kluba. – Sad će se mnogi iznenaditi, ali uvjeren sam da će Zagreb za nekoliko godina biti ozbiljan kandidat za nastup na završnom turniru Lige prvaka. Mogao bih čak reći da ćemo se vratiti u početke devedesetih kada smo dvaput osvajali Kup prvaka – rekao je Vedran Šupuković, direktor kluba. Ove sezone realnost je malo drukčija. Odlaskom Srne, Mandića i Dibirova Zagreb je puno slabiji nego lani. Dokaz tome su i dva uvodna poraza u elitnoj skupini Lige prvaka, u gostima kod Pelistera i Wisle. U četvrtak u zagrebačku Arenu dolazi Barcelona pa se ide u goste PSG-u. Prema rasporedu, mogao bi Zagreb ostati na nula bodova nakon uvodna četiri kola.

– Uvijek je nezgodno kad se gubi, mi smo išli u obje utakmice po pobjedu, to ćemo pokušati i sada protiv Barcelone. Sigurno da neće biti lako, ali uz dobar angažman i vjeru da možemo, mislim da možemo napraviti dobru predstavu – rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

Igor Karačić prvi će put u dresu Zagreba zaigrati u Areni.

– Vjerujem da ću doživjeti djelić atmosfere kakva je bila tijekom Svjetskog prvenstva. Što se tiče utakmice, bit će jako teško. Barcelona je strašno jaka, vidjeli smo to u prve dvije utakmice. Jednu su odigrali na puno pogodaka, drugu, protiv Magdeburga, na mali broj golova. Nema im Dike Mema pa je napad nešto slabiji, ali zato igraju strašno dobro u obrani, gdje su Fabregas i N'Guessan neprelazni. Imaju dva odlična vratara. Ako dozvolimo Nielsenu da se razbrani, slobodno možemo spakirati kofere i otići doma – rekao je Karačić.

Filip Glavaš bit će zadužen za pogotke s krila, ali i za one sa sedam metara...

– Hoću li biti efikasan s krila, ovisi o tome koliko ću lopti dobiti. Ne bojim se Nielsena, nemam nikakav strah, pogotovo ne sa sedam metara – naglasio je Glavaš.