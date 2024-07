Neobjavljena priča nekoć slavnog Hrvata: Mate Parlov bio mi je kao brat, viđali smo se i tijekom rata

TEŽAK MEČ

Babić u borbi karijere. Protivnik mu je zvijezda u usponu koju hvali i Hrgović

Alen najprije govori o svom ogromnom iskustvu i borbama koje je prošao, a onda priča da je autsajder. Dakle, on to samo priča, a zapravo misli da je on favorit. Kako god bilo, uz sav respekt, ja ga idem pobijediti. - kaže Johnny Fisher